Mỹ: Máy bay tư nhân rơi xuống khu dân cư

Vụ việc tạo ra một vụ nổ lớn, gây cháy và khiến nhiều mảnh vỡ văng ra trên một vùng đất rộng. Bộ trưởng Giao thông Mỹ Sean Duffy xác nhận cả 9 người trên máy bay đều thiệt mạng. Hiện chưa có thông tin xác nhận thương vong đối với những người dưới mặt đất.

Cơ quan Hàng không Liên bang (FAA) cho biết chiếc Learjet 60 khởi hành từ Texas tới Bahamas. Dữ liệu theo dõi chuyến bay cho thấy máy bay giảm độ cao đột ngột với tốc độ khoảng 106 mét/giây trước khi gặp nạn.

Ngay sau vụ tai nạn, cảnh sát đã phong tỏa hiện trường, đồng thời khuyến cáo người dân tránh xa khu vực để phục vụ công tác cứu hộ và điều tra. Danh tính của các nạn nhân và nguyên nhân khiến máy bay rơi hiện vẫn chưa được công bố.

R.G