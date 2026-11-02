Mỹ: Máy bay tư nhân gặp nạn, 9 người thiệt mạng

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, vụ việc xảy ra vào khoảng 12h50 (giờ địa phương), gần khu vực Military Trail và Đại lộ số 10 North. Chiếc máy bay xấu số lao xuống đất, tạo ra quả cầu lửa lớn, gây cháy và khiến nhiều mảnh vỡ văng ra trên một vùng đất rộng. Bộ trưởng Giao thông Mỹ Sean Duffy xác nhận cả 9 người trên máy bay đều thiệt mạng. Hiện chưa có thông tin xác nhận thương vong đối với những người dưới mặt đất.

Cơ quan Hàng không Liên bang (FAA) cho biết chiếc Learjet 60 - máy bay phản lực thương mại cỡ trung do hãng Bombardier Aerospace (trước đây là Learjet) sản xuất tại Wichita (bang Kansas), khởi hành từ Sân bay quốc tế Austin-Bergstrom (bang Texas), dự kiến tới sân bay North Eleuthera ở Bahamas. Dữ liệu theo dõi chuyến bay cho thấy máy bay giảm độ cao đột ngột với tốc độ khoảng 106 mét /giây trước khi gặp nạn.

Điều kiện thời tiết tại khu vực West Palm Beach vào thời điểm xảy ra tai nạn có nhiều mây, mưa và giông. Tuy nhiên, chưa có kết luận về khả năng thời tiết liên quan đến nguyên nhân vụ việc.

Ngay sau vụ tai nạn, cảnh sát hạt Palm Beach đã phong tỏa hai chiều tuyến đường Military Trail, đoạn giữa Cresthaven Boulevard và Đại lộ số 10 North, đồng thời khuyến cáo người dân tránh khu vực để phục vụ công tác cứu hộ và điều tra. Những hình ảnh do các nhân chứng ghi lại cho thấy lửa, khói đen và nhiều mảnh vỡ xuất hiện gần khu dân cư.

Giới chức Mỹ cho biết FAA và Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia (NTSB) sẽ phối hợp điều tra nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn. Danh tính của các nạn nhân và nguyên nhân khiến máy bay rơi hiện chưa được công bố.