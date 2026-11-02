Mỹ: Máy bay phản lực rơi ở Florida, 9 người tử vong

Khoảnh khắc một chiếc máy bay tư nhân rơi xuống lề đường ở Florida được chụp lại. Ảnh: ABC News

Theo Cơ quan Hàng không Liên bang Mỹ (FAA), chiếc máy bay khởi hành từ Sân bay quốc tế Austin-Bergstrom (bang Texas) và dự kiến đến Sân bay North Eleuthera ở Bahamas. Vụ tai nạn xảy ra gần giao lộ Military Trail và đại lộ số 10 North, gây cháy lớn và để lại nhiều mảnh vỡ trên hiện trường.

Các tuyến đường bị phong tỏa sau vụ tai nạn máy bay. Ảnh: Saul Martinez, Getty Images

Bộ trưởng Giao thông Mỹ Sean Duffy xác nhận cả 9 người trên máy bay đều thiệt mạng. Ông cho biết FAA đang cử lực lượng đến hiện trường để hỗ trợ Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ (NTSB) trong việc điều tra nguyên nhân vụ việc.

Dữ liệu theo dõi chuyến bay cho thấy máy bay giảm độ cao đột ngột trước khi gặp nạn. Thời tiết tại khu vực West Palm Beach vào thời điểm xảy ra tai nạn có mây, mưa và dông. Tuy nhiên, giới chức chưa đưa ra kết luận về việc điều kiện thời tiết có liên quan nguyên nhân vụ việc hay không.

Theo CBS, danh tính của các nạn nhân và nguyên nhân khiến máy bay rơi hiện chưa được công bố, đồng thời chưa có thông tin chính thức về thương vong đối với những người dưới mặt đất.