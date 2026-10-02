Mỹ loại một số đồng minh chủ chốt khỏi cuộc họp NATO

Trụ sở NATO tại Brussels, Bỉ. Ảnh: THX/TTXVN phát

Theo truyền thông Mỹ dẫn nguồn từ các nhà ngoại giao, cuộc họp do Lầu Năm Góc chủ trì, với vai trò tổ chức của Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ Elbridge Colby. Tuy nhiên, chỉ một nhóm nước được lựa chọn tham dự, gồm Na Uy, Thụy Điển, Phần Lan, Ba Lan, Đức và Hà Lan.

Trong khi đó, Anh, Pháp cùng 3 nước Baltic là Estonia, Latvia và Litva không được mời, dù đều là những thành viên tích cực trong các hoạt động răn đe và phòng thủ của NATO tại châu Âu.

Động thái này khiến nhiều đồng minh đặt câu hỏi về tiêu chí lựa chọn và mục tiêu thực sự của cuộc họp.

Một số nhà ngoại giao cho biết nhóm được mời tham gia được đánh giá là những nước đang tăng chi tiêu quốc phòng nhanh và có mức độ hợp tác cao với Mỹ. Tuy nhiên, ngay cả các nước tham dự cũng bày tỏ băn khoăn về việc thiếu minh bạch trong cách Washington phân nhóm đồng minh.

Phía Nhà Trắng và Lầu Năm Góc chưa đưa ra bình luận chính thức. Trong khi đó, một số ý kiến lo ngại việc “chọn lọc” đối tác có thể tạo ra chia rẽ trong NATO, vốn đang cố gắng duy trì sự thống nhất trước các thách thức an ninh từ Nga.

Diễn biến này phản ánh xu hướng Washington gia tăng sức ép lên các đồng minh châu Âu về chi tiêu quốc phòng và mức độ cam kết trong các ưu tiên chiến lược của Mỹ.