Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky tại cuộc gặp ở Nhà Trắng ngày 17/10/2025. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Theo các nguồn tin nắm rõ cuộc đàm phán, điều này cho thấy vẫn còn khoảng cách giữa Washington, Kiev và các đồng minh châu Âu về việc những cam kết này sẽ được thực hiện như thế nào.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky lo ngại nếu không có binh sĩ nước ngoài, các cam kết an ninh sẽ khó tạo được bảo đảm đủ tin cậy.

Một nguồn tin cho biết ông Zelensky đã nói với các đồng minh rằng ông chưa hiểu những cam kết của Mỹ sẽ có ý nghĩa thực tế ra sao nếu không có binh sĩ hoặc căn cứ quân sự tại Ukraine.

Bất đồng xuất hiện trong bối cảnh Mỹ đang thúc đẩy cơ chế bảo đảm an ninh cho Ukraine theo mô hình Điều 5 của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Kiev muốn các đối tác đưa ra cam kết rõ ràng bằng văn bản, trong đó xác định họ sẽ hành động như thế nào nếu Nga tấn công trở lại. Trong khi đó, các nước châu Âu vẫn đang bàn về vai trò của họ.

Tại cuộc gặp ở Berlin ngày 19/11, các phái viên Mỹ Jared Kushner và Steve Witkoff đã thảo luận vấn đề này với các quan chức Ukraine và châu Âu. Ông Kushner cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump sẵn sàng xem xét cơ chế dựa trên nguyên tắc phòng thủ tập thể của NATO.

Một quan chức Mỹ cho rằng bảo đảm an ninh cho Ukraine là một trong những hướng đàm phán có nhiều triển vọng nhất.

Tuy nhiên, cơ chế "tương tự Điều 5" không đồng nghĩa với việc Ukraine trở thành thành viên NATO. Cơ chế này cũng không mặc nhiên quy định nước nào sẽ đáp trả nếu xảy ra tấn công, hoặc các nước tham gia có bắt buộc sử dụng biện pháp quân sự hay không.

Ông Zelensky cho biết: "Chúng tôi chưa có câu trả lời rõ ràng và đầy đủ về việc nhóm này sẽ gồm những ai, sẽ bảo vệ chúng tôi như thế nào và liệu họ có sẵn sàng đẩy lùi bên tấn công hay không", đồng thời nhấn mạnh những cam kết này cần được thể hiện bằng văn bản.

Trong khi Kiev muốn các cam kết được xác định rõ ngay từ bây giờ, Washington muốn đưa những nội dung này vào thỏa thuận hòa bình cuối cùng.

Vấn đề là những cam kết đủ mạnh để thuyết phục Ukraine chấp nhận thỏa thuận hòa bình có thể lại không được Moskva chấp nhận. Ngược lại, những gì Washington và các đồng minh sẵn sàng đưa ra có thể chưa đáp ứng mức độ bảo đảm mà Kiev cho là cần thiết.

Vai trò của châu Âu còn nhiều trở ngại

Việc ai sẽ tham gia bảo vệ Ukraine sau khi đạt được lệnh ngừng bắn cũng đặt liên minh tự nguyện trước yêu cầu xác định rõ vai trò.

Liên minh do Pháp, Đức và Anh dẫn đầu đang xem xét khả năng triển khai lực lượng tới Ukraine sau khi đạt được lệnh ngừng bắn. Lực lượng đa quốc gia được đề xuất nhằm giám sát thực hiện thỏa thuận hòa bình và góp phần ngăn xung đột tái diễn.

Ngày 9/11, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết bất kỳ cam kết bảo đảm an ninh nào dành cho Ukraine sau chiến tranh cũng phải được Nga chấp nhận.

Moskva nhiều lần phản đối các cam kết dành cho Ukraine theo mô hình NATO, đồng thời bác bỏ kế hoạch triển khai binh sĩ nước ngoài hoặc thiết lập căn cứ quân sự nước ngoài trên lãnh thổ Ukraine.

Tuy nhiên, một quan chức Mỹ cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin dường như sẵn sàng hơn trong việc xem xét một cơ chế tương tự Điều 5 qua các cuộc trao đổi với phái viên Mỹ. Washington coi đây là thay đổi đáng chú ý, dù chưa rõ Moskva thực sự sẵn sàng chấp nhận phương án nào.

Lập trường công khai của Nga phản đối hiện diện quân sự nước ngoài tại Ukraine vẫn không thay đổi.

Các nước châu Âu coi lực lượng đa quốc gia là một trong những phương án có thể góp phần ngăn nguy cơ xung đột tái diễn. Tuy nhiên, triển khai binh sĩ khi chưa có một lệnh ngừng bắn thực sự có thể khiến tình hình phức tạp hơn.

Đầu năm 2026, Tổng thống Zelensky, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Anh khi đó là Keir Starmer đã ký tuyên bố về ý định triển khai lực lượng đa quốc gia tại Ukraine sau chiến tranh.

Các nước châu Âu vẫn cần xác định những quốc gia nào sẽ đóng góp binh sĩ, lực lượng này được giao nhiệm vụ gì và sẽ phản ứng ra sao nếu lệnh ngừng bắn bị vi phạm.

Moskva nhiều lần phản đối kế hoạch này. Trong các cuộc thảo luận tại Abu Dhabi, các quan chức Nga cho rằng việc đưa binh sĩ nước ngoài vào Ukraine là "hoàn toàn không thể chấp nhận" và những lực lượng này sẽ trở thành "mục tiêu chính đáng".

Do đó, khả năng châu Âu triển khai lực lượng vẫn phụ thuộc đáng kể vào việc đạt được một lệnh ngừng bắn và một cơ chế được các bên chấp nhận.

Khả năng Ukraine gia nhập NATO vẫn bỏ ngỏ

Trụ sở NATO tại Brussels, Bỉ. Ảnh: THX/TTXVN phát

Bên cạnh các cuộc thảo luận về cam kết an ninh của Mỹ và khả năng châu Âu triển khai lực lượng, vấn đề Ukraine gia nhập NATO vẫn nằm trên bàn đàm phán.

Ngày 21/11, ông Zelensky cho biết Kiev tiếp tục trao đổi với Washington và các đồng minh châu Âu về khả năng gia nhập NATO. Các nhà đàm phán Mỹ cũng đặt vấn đề liệu Ukraine có chấp nhận rút khỏi Donbas để đổi lấy việc gia nhập liên minh hay không.

"Vấn đề NATO vẫn đang được đặt trên bàn. Mỹ cũng đang nêu vấn đề này. Chúng tôi đang thảo luận", ông Zelensky nói.

Theo nội dung cuộc họp của liên minh tự nguyện ngày 19/11, Pháp, Italy, Anh và Tư lệnh tối cao các lực lượng đồng minh NATO tại châu Âu Alexus Grynkewich nằm trong số những bên ủng hộ Ukraine gia nhập NATO.

Ông Grynkewich cho rằng Ukraine gia nhập NATO là phương án ít tốn kém nhất để bảo đảm an ninh châu Âu.

Đối với Kiev, gia nhập NATO vẫn được xem là cách rõ ràng nhất để bảo đảm an ninh lâu dài trước nguy cơ xung đột tái diễn. Tuy nhiên, Moskva tiếp tục phản đối khả năng này.

Ngày 20/11, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov tuyên bố việc Ukraine gia nhập NATO là điều không thể chấp nhận.

Trong những tuần tới, các cuộc thảo luận giữa ông Kushner, Witkoff cùng các quan chức Nga, Ukraine và châu Âu dự kiến tiếp tục khi Washington tìm cách thu hẹp khác biệt giữa các bên.

Đối với Kiev, ưu tiên là chuyển những cam kết chính trị thành các cam kết bằng văn bản, trong đó xác định rõ ai sẽ tham gia bảo vệ Ukraine và họ sẽ phải thực hiện những biện pháp gì.

Nếu những vấn đề này không được làm rõ, cam kết bảo đảm an ninh có nguy cơ chỉ dừng ở những bảo đảm chính trị, thay vì tạo ra một cơ chế cụ thể để ứng phó nếu xung đột tái diễn.