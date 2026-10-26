Mỹ loại DeepSeek khỏi cơ quan chính phủ và vấn đề chủ quyền dữ liệu AI quốc gia

An ninh dữ liệu và lợi ích công nghiệp

Thông báo đăng trên Công báo Liên bang ngày 20/10/2026 có phạm vi rộng, bao gồm sản phẩm của DeepSeek, các thực thể liên kết và sản phẩm, dịch vụ của bên thứ ba được phát triển bằng công nghệ này. Tuy nhiên, cần xác định rõ đây là biện pháp áp dụng đối với hệ thống và hoạt động mua sắm của các cơ quan thuộc phạm vi quy định, không phải lệnh cấm toàn bộ người dùng Mỹ tiếp cận DeepSeek.

Bộ An ninh Nội địa Mỹ yêu cầu loại bỏ DeepSeek khỏi hệ thống công nghệ thông tin của các cơ quan hành pháp dân sự liên bang. Ảnh: GI

DeepSeek là một đối thủ đáng chú ý bởi khả năng cung cấp các mô hình có tính cạnh tranh. Với nhiều công việc như dịch thuật, phân loại hồ sơ, tổng hợp tài liệu hay soạn dự thảo, người sử dụng không nhất thiết cần mô hình mạnh nhất. Họ cần một công cụ đáp ứng yêu cầu với chi phí phù hợp. Đây là cơ sở để những nhà cung cấp có lợi thế về giá và khả năng triển khai tìm được chỗ đứng, kể cả trong khu vực công.

Giới chức Mỹ nêu lo ngại dữ liệu nhạy cảm có thể bị chuyển sang Trung Quốc, được sử dụng để thu thập thông tin về cá nhân, cơ quan Mỹ hoặc bị ảnh hưởng bởi lỗ hổng bảo mật. Với hệ thống chính phủ, đây là những nguy cơ cần được xem xét nghiêm túc. Nhưng đánh giá về khả năng xảy ra rủi ro cần được phân biệt với bằng chứng cho thấy một sự cố đã thực sự xảy ra. Sự phân biệt này giúp tránh biến biện pháp phòng ngừa thành kết luận chung về mọi sản phẩm liên quan.

Khó khăn nằm ở chỗ dữ liệu nhạy cảm không chỉ gồm những tài liệu được đóng dấu mật. Một lịch họp, bản dự thảo hay yêu cầu tổng hợp thông tin có thể chưa tiết lộ nhiều khi đứng riêng lẻ. Nhưng nếu được thu thập liên tục và kết hợp với nhau, chúng có thể cho thấy ưu tiên chính sách, tiến độ xử lý công việc hoặc mối quan tâm của một cơ quan. Vì thế, rủi ro còn đến từ quá trình tích lũy thông tin qua những hoạt động thường ngày.

Điều đó giải thích vì sao chỉ nhắc nhân viên không đưa “thông tin mật” lên công cụ AI là chưa đủ. Cơ quan sử dụng phải xác định loại dữ liệu nào được xử lý, công cụ nào được phép tiếp cận và ai chịu trách nhiệm giám sát. Khi thiếu những điều kiện này, một nhiệm vụ có vẻ đơn giản vẫn có thể trở thành điểm yếu của cả hệ thống.

Dù vậy, nguồn gốc của nhà cung cấp không thể thay thế toàn bộ việc đánh giá an ninh. Dữ liệu đặt trong nước vẫn có thể chịu sự truy cập từ bên ngoài nếu quyền quản trị chưa được kiểm soát. Ngược lại, sử dụng một mô hình do nước ngoài phát triển không đương nhiên có nghĩa mọi truy vấn đều được gửi ra nước ngoài. Cần xem xét cả cách triển khai, quyền truy cập, nghĩa vụ pháp lý và khả năng kiểm tra hoạt động thực tế.

Bên cạnh an ninh, tác động kinh tế của lệnh hạn chế cũng khá rõ về mặt cơ chế. Khi một đối thủ bị loại khỏi mua sắm công, cơ hội của những nhà cung cấp còn lại sẽ tăng lên. Hợp đồng chính phủ không chỉ mang lại doanh thu mà còn tạo uy tín, giúp doanh nghiệp tiếp cận khách hàng khác. Vì thế, biện pháp bảo vệ hệ thống công có thể đồng thời tạo lợi thế cho ngành công nghệ trong nước.

Chủ quyền AI không chỉ nằm ở nguồn gốc mô hình

Từ trường hợp DeepSeek, có thể dự báo các quốc gia sẽ quan tâm nhiều hơn đến quyền kiểm soát AI trong khu vực công. Khi công nghệ tham gia sâu vào xử lý hồ sơ và hỗ trợ quyết định, phụ thuộc vào nhà cung cấp cũng trở thành vấn đề quản trị. Một thay đổi về giá, điều kiện sử dụng hoặc khả năng cung ứng có thể tác động đến hoạt động của nhiều cơ quan.

Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng, cùng có nhu cầu tự chủ không có nghĩa mọi quốc gia sẽ lựa chọn cách làm giống Mỹ. Nước có ngành công nghệ phát triển có thể ưu tiên doanh nghiệp nội địa. Nước có nguồn lực hạn chế hơn có thể tiếp tục dùng dịch vụ quốc tế nhưng đặt thêm điều kiện về dữ liệu và kiểm tra bảo mật. Ngay trong một quốc gia, yêu cầu đối với công cụ xử lý thông tin công khai cũng khác với hệ thống phục vụ những nhiệm vụ đặc biệt nhạy cảm.

Một điểm cần phân biệt là sử dụng dịch vụ AI do bên ngoài vận hành và tự triển khai mô hình trên hạ tầng do mình kiểm soát. Trong trường hợp thứ nhất, cơ quan phải dựa vào kiến trúc hệ thống, chính sách dữ liệu và cam kết của nhà cung cấp. Trong trường hợp thứ hai, họ có thể chủ động hơn về nơi xử lý, thời gian lưu trữ và quyền truy cập thông tin.

Cuộc cạnh tranh AI đang được quyết định bởi nhiều yếu tố hơn năng lực mô hình và giá thành. Ảnh: GI

Sự khác biệt này mở ra khả năng tận dụng công nghệ quốc tế mà vẫn tăng quyền kiểm soát trong nước. Nhưng tự triển khai cũng đòi hỏi năng lực và nguồn lực tương ứng. Cơ quan vận hành phải bảo đảm an toàn phần mềm, quản lý tài khoản, cập nhật hệ thống và xử lý sự cố. Một mô hình chạy trên máy chủ nội bộ vẫn có thể mất an toàn nếu cấu hình sai hoặc quyền quản trị được cấp quá rộng.

Vì thế, chủ quyền AI phải thể hiện ở khả năng biết dữ liệu được xử lý thế nào, kiểm tra ai có thể truy cập và duy trì hoạt động khi có gián đoạn. Quyền kiểm soát trên giấy tờ chỉ có giá trị khi được bảo đảm bằng con người, hạ tầng và quy trình vận hành.

Các mô hình mở có thể góp phần vào mục tiêu đó, nhưng cũng cần được hiểu đúng. Việc công khai những thành phần cho phép tải về và triển khai không nhất thiết đồng nghĩa toàn bộ dữ liệu, mã huấn luyện và quy trình phát triển đều được công bố. Điều kiện giấy phép cũng có thể khác nhau. Vì vậy, khả năng tự chủ phải được đánh giá theo từng sản phẩm, thay vì mặc nhiên coi nhãn “mở” là sự bảo đảm đầy đủ.

Cách nhìn này cũng giúp xác định rõ hơn mục tiêu hỗ trợ doanh nghiệp trong nước. Mua sắm công có thể tạo cơ hội để doanh nghiệp phát triển sản phẩm, đào tạo nhân lực và tích lũy kinh nghiệm. Nhưng ưu tiên cần đi cùng yêu cầu về chất lượng, chi phí và trách nhiệm. Nếu sự bảo vệ kéo dài mà thiếu cạnh tranh, cơ quan sử dụng có thể phải trả giá cao hơn trong khi động lực cải tiến giảm đi.

Ở chiều ngược lại, lựa chọn công cụ rẻ nhất trước mắt cũng có thể dẫn đến phụ thuộc lâu dài. Khi dữ liệu và quy trình đã gắn chặt với một nền tảng, thay đổi nhà cung cấp sẽ tốn kém. Khả năng xuất dữ liệu, kết nối với hệ thống khác và chuyển đổi dịch vụ do đó cần được tính từ đầu. Tự chủ còn nằm ở việc có thể thay thế một công nghệ khi nó không còn phù hợp.

Thay vì dùng một mức hạn chế cho mọi nhiệm vụ, các chính phủ có thể tổ chức việc sử dụng AI theo mức độ rủi ro. Công việc xử lý dữ liệu công khai có thể có phạm vi lựa chọn rộng hơn; hồ sơ cá nhân và tài liệu nội bộ cần điều kiện chặt chẽ; hoạt động đặc biệt nhạy cảm phải được triển khai trong môi trường riêng. Cách tiếp cận này đòi hỏi quản lý kỹ hơn, nhưng giúp cân bằng bảo vệ thông tin với nhu cầu ứng dụng công nghệ.

Thị trường AI dành cho chính phủ có thể phân hóa rõ hơn theo pháp luật, tiêu chuẩn và mức độ tin cậy giữa các quốc gia. Tuy nhiên, xu hướng ấy vẫn để lại không gian cho hợp tác nghiên cứu, chia sẻ công nghệ và công nhận kết quả kiểm định. Bảo đảm quyền tự chủ không đồng nghĩa tự phát triển mọi thành phần, mà là biết lựa chọn những phụ thuộc có thể quản lý.

DeepSeek cho thấy cuộc cạnh tranh AI đang được quyết định bởi nhiều yếu tố hơn năng lực mô hình và giá thành. Với các chính phủ, thách thức là xây dựng được năng lực lựa chọn, giám sát và thay thế công nghệ. Một chính sách chỉ thực sự hiệu quả khi vừa bảo vệ những thông tin cần bảo vệ, vừa duy trì cơ hội tiếp cận các giải pháp tốt và sức ép đổi mới của thị trường.