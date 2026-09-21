Mỹ lo ngại các vụ tấn công mạng nhằm vào tàu chở dầu

Một con tàu đi qua eo biển Hormuz ngoài khơi thành phố cảng Bandar Abbas ở miền nam Iran vào ngày 5/9/2026. (Ảnh: AFP)

Ngày 21 và 24/8, các chuyên gia an ninh mạng của FBI và Tuần duyên Mỹ đã lên hai tàu chở dầu thương mại mang cờ nước ngoài tại vịnh Mỹ, đang trên đường tới Texas, sau khi nhận được khiếu nại về việc hệ thống mạng trên tàu bị xâm nhập.

Các nhóm điều tra không phát hiện sự cố làm gián đoạn hoạt động của tàu hoặc gây nguy hiểm trực tiếp cho thủy thủ đoàn. Tuy nhiên, Chuẩn đô đốc Amy Grable, người đứng đầu Bộ chỉ huy mạng của Tuần duyên Mỹ, cho biết các điều tra viên đã tìm thấy bằng chứng về hoạt động mạng độc hại.

Mỹ chưa trực tiếp cáo buộc Iran. Tuy nhiên, hãng thông tấn Iran Mehr đưa tin một trong hai tàu, VL Prosperity, đã bị tấn công mạng ngày 20/8. Theo nguồn tin này, tàu bị tấn công khi đi qua eo biển Gibraltar vào ngày 7/8 và tin tặc được cho là đã xâm nhập hệ thống phòng máy.

Các tin tặc bị cáo buộc làm giảm lưu lượng làm mát động cơ, tăng tốc độ động cơ và vô hiệu hóa hệ thống nhiên liệu, dầu động cơ. Hệ thống liên lạc của tàu cũng được cho là bị cắt trong khoảng 30 giờ. Tuy nhiên, báo cáo không xác định thủ phạm.

Các tàu thương mại hiện phụ thuộc ngày càng nhiều vào hệ thống kết nối Internet để điều hướng, vận hành động cơ và điều khiển. Một cuộc tấn công mạng thành công có thể khiến tàu chặn luồng hàng hải, gây sự cố tràn dầu hoặc tạo nguy cơ an ninh cho cảng và tuyến đường thủy. Ngay cả một sự cố nhỏ cũng có thể gây thiệt hại kinh tế đáng kể do vai trò quan trọng của vận tải biển và nguồn cung dầu.

Cơ sở hạ tầng nước của Mỹ cũng bị nhắm tới

FBI và các cơ quan Mỹ đã cảnh báo về hoạt động tấn công mạng được cho là có liên quan đến Iran, đặc biệt nhằm vào các hệ thống hạ tầng thiết yếu.

Trong tháng 7, hơn 30 hệ thống cấp nước cộng đồng tại Minnesota bị tấn công mạng phối hợp. FBI sau đó cho biết các cuộc tấn công tương tự đã được ghi nhận tại ít nhất 7 bang của Mỹ và làm suy giảm hoạt động của một số hệ thống cấp nước.

Các cơ quan Mỹ đang điều tra khả năng những vụ việc này có liên hệ với Iran, trong bối cảnh Washington tìm cách giảm nguy cơ tấn công mạng nhằm vào tàu thương mại và các cơ sở hạ tầng quan trọng.

Nh.Thạch