Mỹ Linh, Thanh Lam góp giọng trong cuộc hội ngộ hiếm có của 3 thế hệ nhạc Việt

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam (1956 - 2026), Khoa Thanh nhạc tổ chức hai chương trình nghệ thuật đặc biệt: Concert Resonantia, vào ngày 24/10 và đêm nhạc 70 năm - Những thanh âm ngân mãi, vào ngày 14/11. Cả hai diễn ra tại Phòng Hòa nhạc Lớn, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Điểm đáng chú ý nằm ở cách hai chương trình cùng kể câu chuyện về một ngôi trường, nhưng bằng hai màu sắc âm nhạc khác nhau.

PGS. TS. NSƯT Tân Nhàn rất tâm huyết với 2 chương trình nghệ thuật lớn sắp diễn ra.

Concert Resonantia quy tụ những giọng hát thính phòng như NSƯT Đăng Dương, NSƯT Lan Anh, NSƯT Phương Nga, NSƯT Phương Uyên, Tố Loan, Tuấn Anh, Phúc Tiệp... cùng các nghệ sĩ trưởng thành từ Khoa và những học sinh, sinh viên xuất sắc. Dàn nhạc Giao hưởng Hà Nội - Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam cũng tham gia dưới sự chỉ huy của Nhạc trưởng Trần Nhật Minh.

Chương trình được chia thành hai phần, lần lượt khai thác nhiều sắc thái của opera và các thể loại liên quan. Từ tình yêu, tuổi trẻ, khát vọng đến những khoảnh khắc lãng mạn, hài hước, bi kịch rồi bùng nổ, Resonantia được xây dựng với chủ ý liên tục chuyển động về cảm xúc thay vì giữ khán giả trong một màu sắc duy nhất.

Nhạc trưởng Trần Nhật Minh sẽ chỉ huy dàn nhạc trong concert "Resonatia".

Nếu Resonantia là cuộc đối thoại với âm nhạc hàn lâm thế giới, 70 năm - Những thanh âm ngân mãi lại giống một chuyến trở về. Sân khấu quy tụ hàng loạt tên tuổi như NSND Quang Thọ, NSND Quốc Hưng, NSND Dương Minh Đức, NSND Thanh Lam, NSƯT Đăng Dương, NSƯT Tân Nhàn, Mỹ Linh, Trọng Tấn, Anh Thơ, Quang Hà, Nguyễn Trần Trung Quân... cùng những nghệ sĩ, giảng viên và sinh viên của Khoa Thanh nhạc.

Ba phần của chương trình là Những thanh âm còn mãi, Một miền ký ức và Những thanh âm tiếp nối được xây dựng như một dòng chảy xuyên suốt 70 năm. Từ những ca khúc gắn với lịch sử, đất nước, Hà Nội, quê hương và người lao động, chương trình dần chuyển sang những ký ức riêng tư, tình yêu, đời sống, rồi mở ra không gian âm nhạc trẻ trung, hướng về tương lai. Đặc biệt, sự xuất hiện của NSND Thanh Lam và Mỹ Linh, hai nghệ sĩ xuất thân từ Khoa Thanh nhạc, bên cạnh những gương mặt như Quang Hà hay Nguyễn Trần Trung Quân tạo nên một lát cắt rõ nét về sự tiếp nối giữa các thế hệ.

Mỹ Linh và Thanh Lam sẽ góp mặt trong "Những thanh âm ngân mãi".