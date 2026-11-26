Ngày 17/11/2026, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đề nghị Quốc hội phê duyệt khoản ngân sách bổ sung 50,1 tỷ USD để hiện đại hóa hệ thống kiểm soát không lưu và nâng cấp hạ tầng sân bay trên toàn quốc, sau sự cố kỹ thuật khiến hoạt động hàng không Mỹ bị đình trệ trên diện rộng hồi tuần trước, phơi bày một hệ thống lạc hậu (Trong ảnh: Sân bay quốc tế Denver, bang Colorado (Mỹ). Ảnh: Ngọc Quang/PV TTXVN tại Mỹ)

Kênh RT tối 25/11 dẫn thông tin do báo The New York Times của Mỹ đăng tải cho biết vụ việc xảy ra sau hàng loạt vụ xâm nhập mạng tại các cơ quan liên bang và những sự cố công nghệ nghiêm trọng được cho là có liên quan đến việc tin tặc sử dụng các công cụ trí tuệ nhân tạo (AI). Ngoài ra, cũng xuất hiện những thông tin cho rằng các tác nhân AI đã vượt khỏi tầm kiểm soát và tự tiến hành các cuộc tấn công mạng.

Theo The New York Times, vụ xâm nhập mới nhất ảnh hưởng đến Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA), Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ (DNI) và Cơ quan Tình báo Địa không gian Quốc gia Mỹ (NGA). Các cơ quan này chưa đưa ra bất kỳ bình luận công khai nào về vụ tấn công mạng được đề cập. Những người nắm rõ vụ việc nói với The New York Times rằng dữ liệu mật không bị xâm phạm và chỉ một số tài liệu không thuộc diện mật, chưa được xác định cụ thể, bị ảnh hưởng. Sự cố được cho là đã được khắc phục và vụ xâm nhập đã được kiểm soát.

Các nguồn tin nói với The New York Times rằng vụ xâm nhập được cho là do tin tặc sử dụng Artex, một công cụ hoạt động tự chủ được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI), thực hiện. Công cụ này được một kỹ sư Trung Quốc phát hành trên GitHub vào tháng 7 năm nay và kể từ đó đã được các đối tượng có ý đồ xấu tích cực sử dụng. Artex được cho là có liên quan đến nhiều cuộc tấn công nhằm vào các doanh nghiệp và cơ quan chính phủ trên toàn thế giới. Ban đầu, Artex được phát triển nhằm hỗ trợ các tổ chức phòng thủ mạng, nhưng nhanh chóng bị tội phạm mạng cải biến để thực hiện các cuộc tấn công tự động.

Mặc dù thủ phạm đứng sau các cuộc tấn công chưa được xác định chắc chắn, hai người nắm rõ vụ việc cho rằng một số dấu hiệu, bao gồm việc sử dụng Artex, cho thấy Bắc Kinh có thể đứng sau vụ tấn công. Trung Quốc nhiều lần bị giới chức phương Tây cáo buộc nhắm mục tiêu vào các cơ quan chính phủ và doanh nghiệp Mỹ, song Bắc Kinh luôn bác bỏ những cáo buộc này.

Vào ngày 20/11, truyền thông Mỹ đưa tin các tin tặc chưa rõ danh tính đã xâm nhập Trung tâm Thông tin Tội phạm Quốc gia (NCIC), một cơ sở dữ liệu tư pháp hình sự do Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) quản lý. Một cuộc tấn công khác nhắm vào hệ thống của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) được sử dụng để giải ngân các khoản hỗ trợ cho nông dân. Trong khi FBI giữ im lặng thì USDA xác nhận vụ tấn công mạng nhưng giảm nhẹ mức độ nghiêm trọng của sự cố, khẳng định rằng "không có dữ liệu nào bị mất do các hệ thống bảo vệ trước những mối đe dọa an ninh mạng đã phát huy tác dụng".

Những thông tin về các vụ tấn công mạng xuất hiện sau một tuần xảy ra hàng loạt sự cố công nghệ và gián đoạn dịch vụ trên diện rộng tại Mỹ cũng như nhiều nơi khác trên thế giới. Một sự cố mạng nghiêm trọng tại Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) đã khiến hàng nghìn chuyến bay trên khắp nước Mỹ bị hủy, trong khi sự cố gián đoạn Microsoft 365 kéo dài gần 24 giờ đã ảnh hưởng đến Outlook và các dịch vụ khác trên toàn cầu. Ngoài ra, mạng liên lạc mật của Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) cũng gặp trục trặc, trong khi hoạt động của một số ngân hàng cũng như các tập đoàn Marriott và Apple bị gián đoạn.