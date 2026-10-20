Mỹ lên tiếng về khả năng tổ chức thượng đỉnh Mỹ – Nga – Trung Quốc

Theo Reuters, phát biểu với báo giới trong chuyến thăm thành phố Samarkand, Uzbekistan hôm 19/10, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio xác nhận khả năng tổ chức cuộc gặp ba bên giữa Tổng thống Donald Trump, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã được đưa ra thảo luận.

“Đã có những cuộc thảo luận về cuộc gặp. Tôi không biết liệu việc này đã được hoàn tất hay chưa, nhưng Tổng thống đã nói rõ rằng ông ấy muốn cuộc xung đột giữa Ukraine và Nga chấm dứt”, ông Rubio cho biết.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio xác nhận khả năng tổ chức cuộc gặp ba bên giữa Tổng thống Donald Trump, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: OSD

Người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ nhấn mạnh, Washington không nhận thấy bất kỳ lợi ích nào từ việc cuộc xung đột tiếp diễn, đồng thời cảnh báo nguy cơ chiến sự leo thang và lan sang các quốc gia láng giềng.

Theo ông Rubio, việc các thiết bị bay không người lái (UAV) bị tác động bởi hệ thống tác chiến điện tử có thể gây ra những sự cố vượt kiểm soát.

Cùng ngày, Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẵn sàng tham dự hội nghị thượng đỉnh ba bên với các nhà lãnh đạo Nga và Trung Quốc, song cho rằng nội dung trọng tâm của cuộc gặp nên là vấn đề vũ khí hạt nhân và giải trừ hạt nhân, thay vì chỉ tập trung vào cuộc xung đột Ukraine.

Trước đó, tờ Wall Street Journal dẫn các nguồn thạo tin cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đề xuất tổ chức hội nghị thượng đỉnh với ông Trump và ông Tập Cận Bình nhằm thảo luận các phương án chấm dứt cuộc xung đột tại Ukraine. Cuộc gặp có thể diễn ra bên lề Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC), dự kiến tổ chức tại Thâm Quyến, Trung Quốc, vào tháng 11 tới.

Phản hồi thông tin trên, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm 19/10 xác nhận ý tưởng tổ chức cuộc gặp ba bên đã được đề cập. Tuy nhiên, ông khẳng định chưa có đề xuất cụ thể hoặc thỏa thuận nào liên quan đến việc tổ chức hội nghị, cũng như chương trình nghị sự và nội dung thảo luận.

Theo ông Peskov, khả năng tổ chức cuộc gặp được đặt ra trong bối cảnh lãnh đạo cả ba nước đều có thể tham dự hội nghị APEC tại Trung Quốc, nhấn mạnh, một thỏa thuận hòa bình cuối cùng về Ukraine không thể đạt được nếu thiếu sự tham gia của Kyiv.

Về phía Trung Quốc, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mao Ninh cho biết Bắc Kinh hiện chưa có thông tin để cung cấp liên quan đến khả năng tổ chức cuộc gặp giữa ba nhà lãnh đạo.