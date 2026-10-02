Mỹ lên kế hoạch triển khai thêm lực lượng hải quân tới Trung Đông

Tàu sân bay USS Abraham Lincoln lớp Nimitz của hải quân Mỹ di chuyển trên biển Arập. (Ảnh: Hải quân Mỹ/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, tờ The Washington Post dẫn lời các quan chức Mỹ ngày 1/10 cho biết quân đội nước này đang lên kế hoạch cho khả năng triển khai bổ sung hàng nghìn quân nhân thuộc lực lượng hải quân tới Trung Đông trong những tuần tới, trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump cân nhắc nối lại các cuộc không kích nhằm vào Iran sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Theo các quan chức này, kế hoạch nhằm tạo sự linh hoạt cho tổng thống và các chỉ huy phụ trách cuộc chiến bằng cách đưa tối đa 3 tàu sân bay cùng các tàu hộ tống vào khu vực trong tháng 11.

Tổng cộng, các nhóm tác chiến tàu sân bay này sẽ có gần 20.000 quân nhân, tối đa 150 máy bay chiến đấu và nhiều tàu khu trục có khả năng phóng và đánh chặn các cuộc tấn công bằng tên lửa. Các quan chức Mỹ cho biết hiện có khoảng 50.000 quân nhân Mỹ được triển khai tại Trung Đông.

Các tàu sân bay được đề cập trong các cuộc thảo luận gồm tàu USS George Washington, đang ở Biển Arab vào ngày 1/10; tàu USS George H.W. Bush, hiện ở Ấn Độ Dương; và tàu USS Theodore Roosevelt, được triển khai từ San Diego trong những ngày gần đây và phải di chuyển qua Thái Bình Dương.

Hải quân Mỹ gần đây cũng triển khai một lực lượng đặc nhiệm gồm 3 tàu chở lính thủy đánh bộ và thủy thủ từ California. Theo các quan chức, lực lượng này có thể phối hợp với một đơn vị tương tự đã được triển khai tới Trung Đông trong nhiều tháng. Mỗi lực lượng đặc nhiệm có hơn 4.000 thủy thủ và lính thủy đánh bộ.

Trong một cuộc phỏng vấn được tạp chí Time đăng ngày 1/10, Tổng thống Trump nói rằng “có khả năng” ông sẽ tăng cường các cuộc không kích sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Các quan chức cho biết, đặc biệt trong trường hợp ông Trump quyết định không tiếp tục mở rộng xung đột, những tàu mới được triển khai có thể thay thế các tàu đã hoạt động trên biển trong nhiều tháng.

Cũng theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Iran cùng ngày tuyên bố việc mở lại eo biển Hormuz phụ thuộc vào việc Mỹ đưa ra “những đảm bảo khách quan” để chấm dứt chiến tranh trên mọi mặt trận và thực hiện các cam kết trong sáng kiến ngoại giao kéo dài 7 ngày do Tehran đề xuất.

Trả lời phỏng vấn với kênh Russia-1, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Saeed Khatibzadeh nêu rõ bên cạnh những yêu cầu trên, nước này cũng muốn thúc đẩy việc giải tỏa các tài sản bị đóng băng, dỡ bỏ lệnh phong tỏa và các biện pháp khác.

Ông Khatibzadeh cho biết Iran đã nhận được phản hồi từ Mỹ qua bên trung gian là Qatar về sáng kiến này, song không nêu chi tiết.

Tuy nhiên, ông nêu rõ Tehran vẫn tiếp tục tìm kiếm giải pháp ngoại giao bất chấp việc Washington liên tục liên tục vi phạm các thỏa thuận trước đó, đồng thời sẽ duy trì mức độ sẵn sàng phòng thủ tối đa cho “bất kỳ kịch bản nào.”

Cùng ngày, Mỹ đã công bố những biện pháp trừng phạt mới nhằm vào các nhà sản xuất ô tô lớn cũng như các công ty đường sắt, sản xuất và kim loại hàng đầu Iran.

Các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào 2 nhà sản xuất ôtô lớn nhất Iran là Iran Khodro (IKCO) và SAIPA, những doanh nghiệp phục vụ cả thị trường nội địa và hoạt động xuất khẩu sang các đối tác thương mại trong khu vực. Tổng cộng có 7 nhà sản xuất ô tô Iran đã bị trừng phạt trong động thái mới của Mỹ nhằm gia tăng sức ép kinh tế đối với Tehran./.