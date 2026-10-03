Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Hải quân Mỹ tiến hành đánh chặn bằng tên lửa SM-6 Dual II. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, hợp đồng có thời hạn 5 năm và 2 năm tùy chọn, được thiết kế nhằm tăng nhanh nguồn cung SM-6 và tạo điều kiện để ngành công nghiệp quốc phòng mở rộng nhân lực, cơ sở sản xuất và chuỗi cung ứng.

Lầu Năm Góc xác định SM-6 là loại đạn dược quan trọng cho nhiệm vụ phòng không và tác chiến chống mục tiêu trên mặt biển, đồng thời có khả năng thực hiện nhiều nhiệm vụ phòng thủ tên lửa và tấn công. Đây là hợp đồng lớn mới nhất trong một loạt thỏa thuận nhằm tăng năng lực sản xuất đạn dược của Mỹ.

Cuối tháng 9 vừa qua, Lầu Năm Góc cũng trao cho Raytheon hợp đồng nhiều năm trị giá 20,7 tỷ USD để đẩy nhanh sản xuất tên lửa không đối không AMRAAM. Trước đó, tập đoàn Lockheed Martin cũng nhận hợp đồng trị giá 58,6 tỷ USD về tên lửa đánh chặn Patriot.

Các hợp đồng được triển khai trong bối cảnh giới chức Mỹ quan ngại về mức suy giảm kho dự trữ tên lửa sau các hoạt động quân sự tại Trung Đông. Việc tăng tốc sản xuất cũng nhằm khắc phục những điểm nghẽn trong năng lực công nghiệp quốc phòng và bảo đảm nguồn cung trong dài hạn.

Raytheon cho biết SM-6 đã được triển khai trên nhiều chiến hạm của Hải quân Mỹ cũng như các hệ thống phóng trên đất liền. Công ty đang đầu tư mở rộng lực lượng lao động, tăng cường các nhà cung cấp và tự động hóa sản xuất để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao.

Hợp đồng SM-6 được đưa ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Donald Trump đặt mục tiêu thúc đẩy sản xuất quốc phòng trong nước và rút ngắn thời gian bổ sung các loại đạn dược quan trọng.

Tuy nhiên, các doanh nghiệp quốc phòng cảnh báo việc mở rộng công suất còn phụ thuộc vào nguồn ngân sách được Quốc hội phê chuẩn./.