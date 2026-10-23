Mỹ Latinh thành lập mạng lưới hợp tác giảm thiểu rủi ro thiên tai

Vườn quốc gia Los Alerces nổi tiếng với những cánh rừng bách cổ thụ hàng nghìn năm tuổi, hệ sinh thái đa dạng và các hồ, sông tuyệt đẹp; được UNESCO công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới năm 2017

Tây Ban Nha và 21 quốc gia Mỹ Latinh đã chính thức thành lập Mạng lưới Giảm thiểu rủi ro thiên tai và Bảo vệ dân sự (RGIR), nhằm tăng cường hợp tác trong phòng ngừa, quản lý rủi ro và ứng phó với các tình huống khẩn cấp.

Hội nghị đầu tiên của các cơ quan chức năng quốc gia thuộc RGIR diễn ra trong hai ngày 21-22/10 tại Rivas-Vaciamadrid, Tây Ban Nha. Mạng lưới quy tụ 22 quốc gia nói tiếng Tây Ban Nha, gồm Tây Ban Nha, Argentina, Brazil, Chile, Mexico, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và nhiều nước khác, với tổng dân số khoảng 670 triệu người.

Những dấu tích còn lại sau các vụ cháy rừng nghiêm trọng tại Vườn quốc gia Los Alerces, tỉnh Chubut, miền Nam Argentina

Sáng kiến được đưa ra trong bối cảnh các quốc gia thành viên thường xuyên đối mặt với những rủi ro do thiên tai, sự cố công nghệ và các hoạt động của con người gây ra, dẫn đến thiệt hại đáng kể về người, kinh tế và môi trường.

Phát biểu tại lễ bế mạc hội nghị, Bộ trưởng Nội vụ Tây Ban Nha Fernando Grande-Marlaska nhấn mạnh các thảm họa không có biên giới và không quốc gia nào có thể ứng phó hiệu quả nếu hành động đơn lẻ. Ông bày tỏ tin tưởng mạng lưới sẽ tạo điều kiện để các nước chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm và nguồn lực, đồng thời hỗ trợ lẫn nhau khi xảy ra tình huống khẩn cấp.

Các lĩnh vực hợp tác ưu tiên gồm trao đổi thông tin về rủi ro, nâng cao hiệu quả hệ thống cảnh báo sớm, đào tạo nhân lực chuyên môn và tăng cường công tác chuẩn bị ứng phó trong cộng đồng. Theo ông Grande-Marlaska, các nước không chỉ cần nâng cao năng lực xử lý hậu quả mà còn phải chủ động dự báo, phòng ngừa và giảm thiểu thiệt hại do thảm họa gây ra.

Hội nghị do cơ quan Bảo vệ dân sự Tây Ban Nha phối hợp với Ban Thư ký chung các nước nói tiếng Tây Ban Nha tổ chức, với sự hỗ trợ của Ngân hàng Phát triển Mỹ Latinh và Caribe (CAF) cùng các cơ quan hợp tác quốc tế của Tây Ban Nha.