Mỹ lập lực lượng đặc nhiệm trấn áp Iran vận chuyển vũ khí qua biên giới

Lực lượng đặc nhiệm mang tên Iron Gate sẽ đặt trụ sở tại Tampa, bang Florida (Mỹ) và phối hợp với các cơ quan chính phủ khác của nước này. Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết, lực lượng đặc nhiệm trên sẽ phối hợp với các cơ quan chính phủ khác, dự kiến sẽ bao gồm Bộ Tài chính, Bộ Ngoại giao và Bộ Tư pháp, cũng như cộng đồng tình báo.

Xe tải xếp hàng tại trạm kiểm soát biên giới ở Taftan, Pakistan để chờ nhập cảnh vào Iran, ngày 25-2-2020. Ảnh minh họa: REUTERS

Ngoài việc ngăn chặn vận chuyển vũ khí, Iron Gate cũng sẽ tập trung vào việc ngăn chặn dòng chảy công nghệ lưỡng dụng do Iran sử dụng và kiềm chế những gì Washington gọi là các nguồn thu bất hợp pháp.

Một cuộc điều tra của Reuters phát hiện Iran đã tạo ra một mạng lưới bí mật gồm các cơ quan quân sự để nhập khẩu ít nhất 2 tỷ USD thiết bị, chất nổ và xe tải hạng nặng kể từ tháng 1-2025, nhằm né tránh cả lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ và các lệnh trừng phạt của phương Tây. Trong khi đó, CENTCOM ước tính, lệnh phong tỏa hải quân của họ đã ngăn chặn Iran xuất khẩu dầu thô, gây thiệt hại cho Tehran hơn 25 tỷ USD.

Việc thành lập lực lượng đặc nhiệm này là minh chứng mới nhất cho thấy Mỹ vẫn đang tìm cách gia tăng áp lực lên Tehran, hơn 8 tháng sau khi cùng với Israel phát động cuộc chiến chống lại Iran.