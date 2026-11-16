Mỹ lần đầu triển khai tiêm kích F-15EX nâng cấp ra căn cứ ở nước ngoài

Chiếc F-15EX Eagle II đầu tiên của Không quân Mỹ được biên chế thường trực cho Phi đội Tiêm kích số 67 đã hạ cánh xuống Căn cứ Không quân Kadena ở Okinawa ngày 15/11. Ảnh: Không quân Mỹ

Theo đài truyền hình Nhật Bản NHK, đây là lần đầu tiên dòng tiêm kích này được đưa tới một căn cứ quân sự bên ngoài lãnh thổ Mỹ.

Theo thông báo của Không đoàn số 18 thuộc Không quân Mỹ đóng tại Kadena, các tiêm kích F-15EX đã hạ cánh xuống căn cứ này ngày 15/11 để bắt đầu thực hiện nhiệm vụ thường trực. Đây cũng là căn cứ đầu tiên của Không quân Mỹ ở nước ngoài tiếp nhận dòng máy bay được trang bị hệ thống tác chiến điện tử tiên tiến này.

Dự kiến, tổng cộng 36 chiếc F-15EX sẽ được triển khai tới Okinawa trong vài năm tới. Động thái trên đánh dấu bước tiếp theo trong kế hoạch thay thế đội máy bay F-15C/D tại Kadena, vốn bắt đầu được triển khai từ tháng 11/2022.

F-15EX là phiên bản nâng cấp thuộc dòng tiêm kích thế hệ thứ tư F-15, có khả năng mang tải trọng vũ khí lên tới 13,3 tấn, gần gấp đôi so với các phiên bản F-15 cũ hơn hiện được triển khai tại Nhật Bản. Khả năng mang tải trọng lớn cùng hệ thống tác chiến điện tử tiên tiến giúp máy bay tăng cường năng lực thực hiện các nhiệm vụ tác chiến trên không.

Trong thông báo, Không đoàn số 18 cho biết việc đưa F-15EX tới Kadena sẽ mở rộng năng lực tác chiến trên không và khả năng triển khai lực lượng tiền phương của Không quân Mỹ, đồng thời hỗ trợ duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu phối hợp với Lực lượng Phòng vệ Trên không Nhật Bản.

Chuẩn tướng John Gallemore, chỉ huy Không đoàn số 18, đánh giá việc F-15EX xuất hiện tại Kadena là cột mốc quan trọng đối với sức mạnh không quân Mỹ ở khu vực Thái Bình Dương. Theo ông, các máy bay mới sẽ góp phần tăng cường khả năng ngăn chặn các hành động gây hấn, ứng phó với những mối đe dọa mới nổi và bảo vệ Nhật Bản cùng các đồng minh, đối tác.

Ông John Gallemore cũng nhấn mạnh sự hiện diện thường trực của F-15EX tại Kadena thể hiện cam kết của Mỹ đối với liên minh với Nhật Bản, đồng thời duy trì các năng lực tác chiến tiên tiến tại một trong những khu vực có ý nghĩa chiến lược quan trọng trên thế giới.