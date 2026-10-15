Mỹ lần đầu triển khai tàu không người lái cùng nhóm tác chiến tàu sân bay

Nhóm tác chiến tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân USS Theodore Roosevelt của Mỹ tham gia cuộc tập trận chung ngoài khơi đảo Jeju, Hàn Quốc Ảnh: Yonhap/TTXVN

Theo truyền thông Mỹ ngày 14/10, phát biểu tại một phiên thảo luận về việc Lầu Năm Góc sử dụng các hệ thống tự hành trong khuôn khổ một hội nghị quân sự ở Washington, Quyền Bộ trưởng Hải quân Mỹ Hùng Cao cho biết nhóm tác chiến tàu sân bay USS Theodore Roosevelt đã triển khai cùng một tàu mặt nước không người lái cỡ lớn.

Nhóm tác chiến tàu sân bay USS Theodore Roosevelt rời cảng nhà tại San Diego vào cuối tháng 9, hướng tới Trung Đông.

Ông Hùng Cao nhấn mạnh: “Đây là nhóm tác chiến tàu sân bay đầu tiên triển khai cùng với một tàu mặt nước không người lái cỡ lớn. Đây là yếu tố nhân đôi sức mạnh chiến đấu. Hãy hình dung việc có thêm nhiều hỏa lực hơn trên thực địa”.

Theo một nguồn tin am hiểu về phương tiện này, đây là tàu tự hành Seahawk do tập đoàn Leidos chế tạo. Tàu dài 42 m, có trọng tải 145 tấn và được thiết kế để hoạt động trên những hải trình dài trong nhiều tháng. Nguồn tin cho biết Seahawk đang di chuyển từ Bờ Tây nước Mỹ cùng tàu sân bay và các tàu hộ tống.

Việc đưa một tàu tự hành cỡ lớn vào nhóm tác chiến tàu sân bay - lực lượng được xem là biểu tượng nổi bật cho khả năng triển khai sức mạnh quân sự toàn cầu của Mỹ - cho thấy Lầu Năm Góc đang tăng cường sử dụng các nền tảng không người lái trong bối cảnh phương thức tác chiến hiện đại liên tục thay đổi.

Tại phiên thảo luận, ông Hùng Cao cũng đề cập việc các lực lượng Mỹ ở Trung Đông từng sử dụng tàu tự hành Corsair II do công ty Saronic Technologies sản xuất để giải cứu hai phi công trực thăng Apache. Ngoài ra, các phương tiện không người lái dưới nước cũng đã được triển khai để rà phá thủy lôi tại eo biển Hormuz.

Một quan chức Mỹ nói với Bloomberg rằng nhóm tác chiến tàu sân bay USS Theodore Roosevelt đang trên đường tới Trung Đông nhằm bổ sung các phương án cho giới chỉ huy quân sự Mỹ, trong trường hợp Tổng thống Donald Trump quyết định nối lại các cuộc tấn công nhằm vào Iran.

Trong thông cáo phát đi hồi tháng 9, tập đoàn Leidos cho biết các quân nhân trên tàu USS Theodore Roosevelt đã vận hành tàu tự hành Seahawk trong cuộc tập trận hải quân thường niên Vành đai Thái Bình Dương (RIMPAC), diễn ra tại khu vực gần Hawaii.