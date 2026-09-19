Mỹ lần đầu thừa nhận 'kho đạn dược chiến lược' bị bào mòn vì xung đột Iran

Bộ Quốc phòng Mỹ lần đầu công khai thừa nhận, tốc độ sử dụng đạn dược trong chiến dịch Cơn thịnh nộ Kinh hoàng đã khiến kho dự trữ chiến lược suy giảm. Thông tin xuất hiện trong báo cáo được Văn phòng Tổng thanh tra Lầu Năm Góc trình Quốc hội ngày 15/9.

Theo tài liệu, quân đội Mỹ chi 33,4 tỷ USD cho chiến dịch diễn ra từ ngày 28/2 đến 30/6. Trong đó, riêng chi phí đạn dược lên tới 22,3 tỷ USD.

Báo cáo cảnh báo tốc độ tiêu thụ vũ khí đã tạo ra tình trạng thiếu hụt trong các kho dự trữ chiến lược, đồng thời bộc lộ những điểm nghẽn của ngành công nghiệp quốc phòng trong quá trình sản xuất và bổ sung khí tài.

Lầu Năm Góc đang tìm cách rút ngắn quy trình mua sắm, giảm thời gian chế tạo và tăng dự trữ linh kiện, vật tư quan trọng. Tuy nhiên, Văn phòng Tổng thanh tra nhận định việc mở rộng năng lực sản xuất sẽ cần thời gian đáng kể.

Báo cáo cũng cho biết, các cuộc tập kích của Iran đã phá hủy hoặc gây hư hại hàng trăm công trình tại các căn cứ Mỹ ở Arab Saudi, Bahrain, Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất, Kuwait, Jordan, Iraq, Oman và Qatar. Tổng chi phí sửa chữa chưa được công bố.

Tổng hành dinh Hạm đội 5 Hải quân Mỹ tại Bahrain cũng nằm trong số các mục tiêu bị tấn công.

Sau đó, Bộ tư lệnh Trung tâm Mỹ phải chuyển hướng một phần hoạt động tiếp tế tới những cơ sở xa hơn, trong đó có căn cứ trên đảo Diego Garcia. Điều này khiến thời gian vận chuyển hàng hóa kéo dài thêm 14-18 ngày.

Thiệt hại về phương tiện quân sự cũng rất lớn. Quân đội Mỹ mất hoặc hư hại 30 UAV MQ-9 Reaper, mỗi chiếc có giá khoảng 30 triệu USD.

7 máy bay tiếp dầu KC-135 bị phá hủy hoặc hư hỏng, trong đó 5 chiếc trúng hỏa lực khi đang đỗ tại một sân bay quân sự ở Arab Saudi. Một vụ va chạm giữa 2 KC-135 tại Iraq khiến 6 binh sĩ thiệt mạng.

Tính đến ngày 30/6, chiến dịch khiến 7 quân nhân Mỹ tử trận, 7 người chết trong các sự cố không liên quan giao tranh và 417 người bị thương.

Báo cáo của CSIS công bố tháng 7 ước tính Mỹ chỉ còn 827 tên lửa Patriot và 278 đạn đánh chặn THAAD trong kho dự trữ.

Trong khi đó, Tổng thống Donald Trump vẫn khẳng định sản lượng vũ khí Mỹ đang ở mức cao nhất lịch sử và các lô hàng mới được chuyển tới lực lượng Mỹ mỗi ngày.