Mỹ lần đầu thử nghiệm đưa tế bào gốc qua động mạch chữa khớp gối

Trường Y Miller thuộc Đại học Miami tại bang Florida (Mỹ) vừa thông báo Cơ quan Quản lý Thực phẩm & Dược phẩm Mỹ (FDA) đã đồng ý để họ tiến hành một thử nghiệm lâm sàng hoàn toàn mới.

Điểm đột phá của nghiên cứu này nằm ở cách thức tiếp cận, khi các bác sĩ sẽ đưa tế bào gốc tới khớp gối thông qua những nhánh động mạch nhỏ thay vì tiêm trực tiếp vào ổ khớp như các phương pháp truyền thống trước đây. Hướng đi này kỳ vọng mang lại tia hy vọng mới cho những người bệnh đang đối mặt với những cơn đau dai dẳng.

Đối tượng chính của thử nghiệm là những bệnh nhân bị thoái hóa khớp gối từ mức độ nhẹ đến trung bình. Dù đã thử qua nhiều biện pháp điều trị nội khoa như dùng thuốc, tiêm khớp hay vật lý trị liệu, họ vẫn phải chịu đựng những cơn đau ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng đi lại và sinh hoạt hằng ngày.

FDA vừa cho phép thử nghiệm phương thức đưa tế bào gốc dây rốn qua động mạch vào khớp gối . Hình minh họa: Trường Y Miller

Tuy nhiên, tình trạng bệnh lại chưa đến mức nặng để phải tiến hành phẫu thuật thay khớp. Khoảng trống điều trị này khiến nhiều người phải sống chung với nỗi đau suốt nhiều năm trời.

Theo Bác sĩ Bedros Taslakian, Phó Chủ nhiệm phụ trách nghiên cứu Khoa Chẩn đoán hình ảnh can thiệp đồng thời là nghiên cứu viên chính, đội ngũ y bác sĩ rất thấu hiểu sự bế tắc của nhóm bệnh nhân này và mong muốn tìm ra một giải pháp thực sự hiệu quả để giúp họ cải thiện chất lượng cuộc sống.

"Chúng tôi có những bệnh nhân đã thử nhiều lựa chọn hiện có mà vẫn vật lộn với cơn đau và các hạn chế vận động. Đó là nhóm đối tượng mà chúng tôi hy vọng giúp được”, Bác sĩ Taslakian chia sẻ.

Trong thử nghiệm này, các chuyên gia sử dụng tế bào gốc trung mô được chiết tách từ mô dây rốn hiến tặng do Viện Tế bào gốc Liên ngành trực tiếp sản xuất dưới sự giám sát chặt chẽ.

Thay vì khoang khớp, dưới sự hỗ trợ của hệ thống hình ảnh y tế hiện đại, các bác sĩ sẽ khéo léo đưa dòng tế bào này qua các mạch máu nhỏ nuôi lớp màng lót đang bị viêm bên trong khớp. Kỹ thuật này được phát triển dựa trên nền tảng của thủ thuật nút động mạch gối từng được nhóm nghiên cứu theo đuổi nhiều năm qua, nhằm kiểm soát tình trạng viêm mạn tính.

Dù mang nhiều kỳ vọng, nhưng các nhà khoa học khẳng định mục tiêu trước mắt của thử nghiệm vẫn ở mức độ đánh giá tính an toàn và khả năng thực hiện kỹ thuật. Các chỉ số về mức độ giảm đau hay khả năng vận động sẽ được theo dõi sát sao như những dữ liệu thăm dò ban đầu.

Thử nghiệm hiện vẫn đang trong giai đoạn hoàn thiện các thủ tục pháp lý và chưa chính thức tuyển chọn bệnh nhân. Những con số về người tham gia, liều tế bào hay thời điểm bắt đầu đều chưa được công bố.

Giới chuyên môn đánh giá bối cảnh khoa học xung quanh phương pháp này vẫn còn nhiều ý kiến khác nhau. Những nghiên cứu trước đây về nút động mạch gối hay tiêm tế bào gốc trực tiếp vào ổ khớp đều ghi nhận các kết quả không đồng nhất và thậm chí từng vấp phải những khuyến cáo thận trọng từ giới y học chuyên ngành.

Chính vì vậy, việc được cấp phép thử nghiệm không đồng nghĩa với việc phương pháp này đã được công nhận rộng rãi. Các chuyên gia khuyến cáo người bệnh cần hết sức tỉnh táo trước những lời quảng cáo thổi phồng để tránh tiền mất tật mang.

Đại diện Đại học Miami nhìn nhận đây mới chỉ là bước khởi đầu trên con đường đưa y học tái tạo tiến gần hơn đến độ chính xác cao. Chặng đường phía trước còn dài nhưng những nỗ lực nghiên cứu này đang mở ra triển vọng đáng kể trong việc giúp người bệnh tìm lại sự độc lập và khả năng vận động linh hoạt trong tương lai.