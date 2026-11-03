Mỹ làm trung gian cho vòng đàm phán mới giữa Nga và Ukraine tại Abu Dhabi

Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Steve Witkoff. (Ảnh: IRNA/TTXVN phát)

Thông tin này được Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff xác nhận ngày 2/11 (giờ địa phương).

Trong một bài đăng trên mạng xã hội, ông Witkoff cho biết các cuộc thảo luận sắp tới tại Abu Dhabi sẽ bao trùm các vấn đề trọng tâm bao gồm "thỏa thuận an ninh hậu chiến, giảm leo thang, các biện pháp nhân đạo và chấm dứt chiến tranh". Một quan chức cấp cao của Mỹ tiết lộ với Reuters rằng Đặc phái viên Steve Witkoff cùng nhà đàm phán hàng đầu Jared Kushner dự kiến sẽ đại diện cho Washington điều hành vòng đàm phán này.

Các nhà đàm phán Mỹ đang nỗ lực tìm kiếm một bước đột phá cho cuộc chiến trước khi mùa đông ập đến. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chấp thuận tham gia vòng đàm phán ba bên mới sau cuộc gặp với ông Witkoff tại St. Petersburg hai tuần trước. Đây là nỗ lực mới nhất của Washington nhằm chấm dứt cuộc chiến đẫm máu nhất tại châu Âu kể từ Thế chiến II. Trước đó, vòng đàm phán hòa bình gần nhất do Mỹ làm trung gian đã diễn ra vào tháng 2, trước khi Mỹ và Israel phát động cuộc chiến nhằm vào Iran.

Để chuẩn bị cho cuộc gặp tại Abu Dhabi, các nhà đàm phán Mỹ sẽ tiến hành các cuộc họp cấp chuyên viên trong tuần này tại Brussels (Bỉ). Phái đoàn Mỹ sẽ làm việc với đại diện từ Pháp, Đức, Anh, Liên minh châu Âu (EU) và NATO để bàn thảo chi tiết về "những đảm bảo an ninh cho Ukraine, khuôn khổ an ninh tương lai của châu Âu, cũng như hỗ trợ kinh tế phục vụ công cuộc tái thiết Ukraine".

Theo giới chức Mỹ, chuỗi sự kiện này được xây dựng dựa trên các cuộc thảo luận gần đây giữa các bên, đồng thời "phản ánh nỗ lực không ngừng của Tổng thống Trump nhằm đạt được một thỏa thuận hòa bình lâu dài giữa Nga và Ukraine".

Mặc dù vậy, chặng đường đi đến hòa bình vẫn còn nhiều trở ngại. Ukraine và Nga hiện vẫn đang có những bất đồng và khoảng cách rất lớn về các điều khoản của bất kỳ thỏa thuận nào, bất chấp việc Tổng thống Trump gần đây đã liên tục gia tăng áp lực buộc Kiev phải đi đến một thỏa hiệp.