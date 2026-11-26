Trụ sở Cục Dự trữ Liên bang Mỹ tại Washington, D.C. Ảnh: THX/TTXVN

Theo báo cáo do Bộ Thương mại Mỹ công bố ngày 25/11, chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) tăng 3,8% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn 0,1 điểm phần trăm so với tháng 9 và phù hợp với dự báo của các nhà kinh tế do Dow Jones khảo sát. Trong khi đó, chỉ số PCE lõi, không bao gồm giá thực phẩm và năng lượng, tăng 3,3%, cao hơn 0,1 điểm phần trăm so với dự báo.

PCE là thước đo lạm phát được Fed ưu tiên sử dụng trong hoạch định chính sách tiền tệ, trong đó chỉ số lõi được xem là chỉ báo quan trọng về xu hướng giá cả dài hạn.

Cùng ngày, Bộ Thương mại Mỹ công bố số liệu điều chỉnh cho thấy Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) quý III/2026 tăng 4,3% theo tốc độ thường niên, cao hơn đáng kể so với ước tính trước đó. Chi tiêu tiêu dùng, chiếm khoảng hai phần ba hoạt động kinh tế Mỹ, tăng 4,2%, trong khi chỉ số tổng cầu thực tế từ khu vực tư nhân trong nước tăng 5,8%.

Trong tháng 10, chi tiêu tiêu dùng tăng 0,3%, thấp hơn 0,1 điểm phần trăm so với dự báo, trong khi thu nhập cá nhân tăng 0,7%, vượt mức dự báo 0,4%. Tỷ lệ tiết kiệm cá nhân tăng lên 4,1%.

Các số liệu trên củng cố kỳ vọng Fed sẽ tiếp tục nâng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm tại cuộc họp ngày 8–9/12 tới. Tuy nhiên, triển vọng chính sách tiền tệ năm 2027 vẫn chưa rõ ràng, khi lạm phát duy trì trên mục tiêu 2% trong khoảng 5 năm rưỡi.

Theo công cụ FedWatch của CME Group, thị trường vẫn dự báo Fed có thể thực hiện thêm hai đợt tăng lãi suất trong năm 2027, trong khi khả năng có đợt tăng thứ ba giảm xuống khoảng 33%, so với mức 50% trong phiên trước đó.

Ông Chris Rupkey, chuyên gia kinh tế trưởng tại FWDBONDS, nhận định lạm phát khó có thể được kiểm soát nếu nhu cầu trong nền kinh tế tiếp tục duy trì ở mức cao.

Người dân lựa chọn hàng hóa trang trí mùa lễ hội tại một cửa hàng bán lẻ ở bang Virginia (Mỹ). Ảnh: Đoàn Hùng/Pv TTXVN tại Mỹ

Áp lực giá cả tại Mỹ gia tăng trở lại kể từ khi xung đột với Iran bùng phát cuối tháng 2, đẩy giá năng lượng lên cao. Bên cạnh đó, chính sách thuế quan và nhu cầu đầu tư mạnh vào lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) tiếp tục góp phần gây sức ép lên giá cả. Ngày 25/11, Nhà Trắng công bố thêm các biện pháp thuế quan đối với 14 đối tác thương mại, trong đó có Trung Quốc, Liên minh châu Âu (EU) và Nhật Bản.

Bà Heather Long, chuyên gia kinh tế trưởng tại Navy Federal Credit Union, cho rằng tình trạng lạm phát của Mỹ không chỉ xuất phát từ cú sốc giá năng lượng, mà còn phản ánh những sức ép rộng hơn trong nền kinh tế.

Trong một báo cáo khác công bố cùng ngày, Bộ Lao động Mỹ cho biết số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu trong tuần kết thúc ngày 21/11 giảm 13.000 đơn, xuống còn 189.000 đơn, thấp hơn dự báo 200.000 đơn của thị trường.

Trong khi đó, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm mạnh trong phiên giao dịch ngày 25/11, khi các nhà đầu tư tăng mua trái phiếu nhằm tìm kiếm kênh trú ẩn an toàn, bất chấp số liệu mới cho thấy lạm phát tiếp tục gia tăng và kinh tế Mỹ tăng trưởng mạnh.

Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm, thước đo tham chiếu quan trọng đối với lãi suất cho vay thế chấp và nhiều khoản vay tiêu dùng, giảm hơn 7 điểm cơ bản xuống 4,824%. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm, vốn nhạy cảm với triển vọng chính sách tiền tệ của Fed, giảm hơn 8 điểm cơ bản xuống 4,588%, trong khi lợi suất trái phiếu kỳ hạn 30 năm giảm hơn 5 điểm cơ bản xuống 5,235%.

Giới phân tích nhận định sự kết hợp giữa lạm phát dai dẳng, tăng trưởng kinh tế mạnh và thị trường lao động ổn định sẽ tiếp tục đặt Fed trước bài toán khó trong việc cân bằng giữa mục tiêu kiểm soát giá cả và duy trì đà tăng trưởng trong năm 2027.