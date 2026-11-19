Đài CNN dẫn lời ông Hegseth phát biểu bên ngoài Đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Caracas của Venezuela hôm 18/11: “Venezuela đã chuyển mình từ mối đe dọa hung hăng nhất trong khu vực của chúng ta thành một đối tác an ninh tuân thủ quy định”.

Người đứng đầu Lầu Năm Góc mô tả thỏa thuận mới “mang tính lịch sử”, sẽ tạo điều kiện để lực lượng quân sự Mỹ và Venezuela cùng huấn luyện, chia sẻ thông tin tình báo, thiết bị quốc phòng và các năng lực khác.

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth ký thỏa thuận quân sự với Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela Gustavo Gonzalez Lopez tại dinh tổng thống Venezuela ngày 18/11. Video: Venezuela TV

Ông Hegseth nhấn mạnh quan hệ đối tác này sẽ không chỉ mang tính “hình thức”, mà đòi hỏi Venezuela phải thực hiện các cải cách quốc phòng và an ninh nhằm hiện đại hóa quân đội, đồng thời loại bỏ những “mối đe dọa dai dẳng” đối với cả hai quốc gia.

Lộ trình và phạm vi cụ thể của thỏa thuận hiện vẫn chưa được làm rõ.

Bộ Chiến tranh Mỹ hiện chưa phản hồi các câu hỏi của CNN về thỏa thuận với Venezuela hay chuyến thăm của ông Hegseth.

Theo những hình ảnh được phát trên đài truyền hình quốc gia Venezuela, ông Hegseth dường như đã ký thỏa thuận tại dinh tổng thống Venezuela cùng với Bộ trưởng Quốc phòng nước chủ nhà Gustavo Gonzalez Lopez.

Trong cuộc gặp được truyền hình trực tiếp với quyền Tổng thống Venezuela Delcy Rodriguez, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ tuyên bố Washington mong muốn tăng cường hợp tác quốc phòng “để đảm bảo người dân Venezuela không bị các thế lực nước ngoài, các nhóm khủng bố ma túy hay tội phạm đe dọa, đồng thời đảm bảo họ được an toàn trong biên giới quốc gia của mình”.

Đáp lại, bà Rodriguez cho hay việc nối lại “hợp tác kỹ thuật - quân sự” giữa hai nước nhằm đối phó với các mối đe dọa chung và giúp khu vực trở nên an toàn hơn.

Cả ông Hegseth và bà Rodriguez đều nhấn mạnh sự thay đổi đáng kể trong quan hệ song phương kể từ khi các lực lượng Mỹ đột kích, bắt giữ nhà lãnh đạo Venezuela Nicolas Maduro vào ngày 3/1.

Cho đến nay, bà Rodriguez đã đáp ứng hầu hết các yêu cầu từ phía Washington, bao gồm trả tự do cho hàng trăm tù nhân chính trị và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các công ty Mỹ đầu tư vào Venezuela.

Thỏa thuận quân sự đạt được ngày 18/11 là nỗ lực mới nhất của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm tăng cường hợp tác an ninh với các quốc gia Mỹ Latinh, với mục tiêu chống lại những nhóm bị Washington cáo buộc là “các tổ chức khủng bố” trong khu vực.

Bộ trưởng Quốc phòng Colombia hôm 17/11 cho biết ông Hegseth dự kiến sẽ đến thăm nước này một ngày sau đó để thảo luận về quan hệ an ninh và bàn giao các thiết bị quân sự. Lãnh đạo Lầu Năm Góc cũng dự kiến sẽ tới Ecuador và Honduras trong khuôn khổ chuyến công du khu vực Mỹ Latinh.