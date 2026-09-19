Mỹ ký hợp đồng khủng sản xuất vũ khí chiến lược, 'sát thủ tàu sân bay' ưu việt như thế nào?

Máy bay UAV tiếp dầu MQ-25A Stingray của Mỹ. (Nguồn: Hải quân Mỹ)

Theo Hải quân Mỹ, hợp đồng ký ngày 14/9 bao gồm 3 chiếc MQ-25A thuộc Lô 1 và kinh phí mua trước các linh kiện có thời gian sản xuất dài cho 3 chiếc thuộc Lô 2. Những máy bay đầu tiên của Lô 1 dự kiến được bàn giao từ năm 2029.

MQ-25A Stingray được thiết kế chủ yếu cho nhiệm vụ tiếp nhiên liệu trên không, qua đó giúp các tiêm kích F/A-18E/F Super Hornet trên tàu sân bay tăng tầm hoạt động và dành nhiều thời gian hơn cho nhiệm vụ tác chiến. Hải quân Mỹ xác định đây sẽ là UAV hoạt động trên tàu sân bay đầu tiên được đưa vào khai thác của lực lượng này, đồng thời là máy bay tiếp dầu không người lái đầu tiên của Bộ Quốc phòng Mỹ.

Theo thông tin được công bố trước đó, MQ-25 có khả năng mang lượng nhiên liệu đáng kể đến các máy bay chiến đấu ở khoảng cách xa tàu sân bay. Việc đảm nhận nhiệm vụ tiếp dầu giúp giảm tải cho các tiêm kích có người lái và qua đó mở rộng bán kính tác chiến của không đoàn tàu sân bay.

Hợp đồng mới đánh dấu bước chuyển của chương trình MQ-25 từ phát triển sang sản xuất ban đầu. Hải quân Mỹ cho biết chương trình hiện có tổng cộng 76 máy bay, bao gồm các máy bay phục vụ phát triển, thử nghiệm và tác chiến.

Chương trình từng gặp nhiều lần điều chỉnh và chậm tiến độ. MQ-25A hoàn tất chuyến bay thử nghiệm đầu tiên ngày 25/4/2026 tại cơ sở của Boeing ở Mascoutah, bang Illinois, sau đó Hải quân Mỹ phê duyệt Milestone C để chuyển sang giai đoạn sản xuất ban đầu tốc độ thấp.

MQ-25 ban đầu được định hướng rộng hơn, với ý tưởng phát triển một UAV trên tàu sân bay có khả năng thực hiện các nhiệm vụ tình báo, giám sát, trinh sát và tấn công. Tuy nhiên, chương trình sau đó chuyển trọng tâm sang nhiệm vụ tiếp nhiên liệu trên không, qua đó bổ sung một năng lực quan trọng cho không đoàn tàu sân bay.

Điểm đáng chú ý của MQ-25 là khả năng tích hợp trực tiếp vào hoạt động của tàu sân bay. Hải quân Mỹ coi đây là nền tảng mở đường cho việc kết hợp các hệ thống không người lái với máy bay có người lái trong không đoàn tàu sân bay.

Việc đưa MQ-25A vào sản xuất diễn ra trong bối cảnh Hải quân Mỹ tìm cách mở rộng tầm hoạt động và khả năng sống còn của không đoàn tàu sân bay trước các mối đe dọa tầm xa và hệ thống chống tiếp cận/chống xâm nhập. Với khả năng tiếp dầu không người lái, MQ-25 được kỳ vọng giúp máy bay chiến đấu hoạt động xa tàu sân bay hơn mà không phải dành quá nhiều nguồn lực cho nhiệm vụ tiếp nhiên liệu.

(theo Defense News, Hải quân Mỹ)