Mỹ kích hoạt tình trạng khẩn cấp tại tổ hợp hạt nhân sau vụ cháy phòng thí nghiệm

Bãi chôn lấp Saltstone số 6, được bao quanh bởi các bãi chôn lấp khác tại Khu vực Savannah River. Ảnh minh họa: IE.

Một vụ hỏa hoạn tại Khu Savannah River thuộc Bộ Năng lượng Mỹ ở bang South Carolina đã khiến giới chức kích hoạt tình trạng khẩn cấp cấp khu vực vào tối 28/10. Truyền thông địa phương đưa tin sự cố có thể liên quan đến việc phát tán chất phóng xạ, đồng thời hoạt động hàng không gần cơ sở này bị hạn chế.

Tình trạng khẩn cấp được công bố lúc 17h39 ngày 28/10 theo giờ địa phương tại cơ sở hạt nhân liên bang gần thành phố Aiken, bang South Carolina, theo các thông báo đăng trên tài khoản X chính thức của khu vực.

Giới chức xác nhận đám cháy bùng phát tại Phòng thí nghiệm Quốc gia Savannah River, cơ sở nghiên cứu nằm trong tổ hợp hạt nhân này. Đám cháy hiện đã được dập tắt.

Đài truyền hình địa phương WRDW/WAGT dẫn thông tin từ hệ thống điều phối ứng phó khẩn cấp, trong đó mô tả sự cố có liên quan đến một vụ “phát tán chất phóng xạ ở mặt đất, không qua hệ thống lọc”.

Tuy nhiên, giới chức Khu Savannah River cho biết chưa ghi nhận tình trạng nhiễm bẩn phóng xạ bên ngoài cơ sở bị ảnh hưởng và chưa có dấu hiệu cho thấy sự cố gây hậu quả vượt ra ngoài ranh giới khu vực.

Theo WRDW/WAGT, đám cháy chỉ giới hạn trong một phòng của phòng thí nghiệm. Các nguồn tin nói với đài truyền hình rằng sự cố bắt đầu ngay sau 17h.

Nguyên nhân vụ cháy và việc có người bị thương hay không hiện chưa được công bố.

Kích hoạt ứng phó khẩn cấp

Giới chức Khu Savannah River cho biết vụ việc đã kích hoạt các hoạt động ứng phó khẩn cấp tại cơ sở thuộc Bộ Năng lượng Mỹ.

“Đang xảy ra một sự cố khiến các hoạt động ứng phó khẩn cấp được kích hoạt tại Khu Savannah River thuộc Bộ Năng lượng”, thông báo ban đầu của giới chức nêu rõ.

Theo truyền thông địa phương, nhân viên làm việc tại Khu A, nơi đặt phòng thí nghiệm, được yêu cầu trú ẩn tại chỗ trong khoảng 30 phút.

Sau đó, một số nhân viên được phép rời khỏi khu vực, song việc tiếp cận địa điểm xảy ra sự cố vẫn bị hạn chế. Giới chức cũng dựng rào chắn tại các lối vào khu vực để ngăn phương tiện đi vào. Những nhân viên không tham gia ứng phó khẩn cấp hoặc vận hành quy trình dừng hoạt động được yêu cầu trú ẩn để đề phòng.

Theo thông báo của ban quản lý khu vực, hoạt động đường sắt, đường thủy và hàng không gần cơ sở cũng bị hạn chế.

Truyền thông địa phương cho biết Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) đã áp dụng lệnh hạn chế bay tạm thời trong phạm vi bán kính 15 hải lý quanh cơ sở, tương đương khoảng 27,8 km, với giới hạn độ cao lên tới 10.000 feet, tương đương khoảng 3.048 m so với mực nước biển.

Lệnh hạn chế được cho là sẽ duy trì đến nửa đêm ngày thứ Năm. Tuy nhiên, Quốc lộ 125 vẫn mở cửa lưu thông; giới chức xác nhận tuyến đường này không bị phong tỏa.

Ban quản lý Khu Savannah River cho biết đang trực tiếp chỉ đạo công tác ứng phó và đã thông báo cho các cơ quan chính quyền cấp bang cũng như địa phương có liên quan.

Tổ hợp hạt nhân có lịch sử từ thời Chiến tranh Lạnh

Khu Savannah River có diện tích khoảng 310 dặm vuông, tương đương khoảng 803 km², trải rộng trên các hạt Aiken, Barnwell và Allendale thuộc bang South Carolina.

Được thành lập vào đầu những năm 1950 trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh, cơ sở này ban đầu sản xuất các vật liệu phục vụ chế tạo vũ khí hạt nhân, trong đó có plutonium-239 và triti.

Ngày nay, tổ hợp đảm nhiệm việc xử lý chất thải phóng xạ, nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng và lượng plutonium dư thừa. Cơ sở này cũng tiếp tục thực hiện các hoạt động liên quan đến triti nhằm hỗ trợ năng lực răn đe hạt nhân của Mỹ.

Phòng thí nghiệm Quốc gia Savannah River tiến hành nghiên cứu về vật liệu hạt nhân, quản lý môi trường, công nghệ năng lượng và an ninh quốc gia.

Giới chức cho biết các thông tin bổ sung sẽ được công bố thông qua bộ phận thông tin công chúng của khu vực khi có thêm dữ liệu.

Theo IE