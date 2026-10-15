Mỹ kích hoạt quyền hạn thời chiến để hạ giá nhiên liệu

Phát biểu tại buổi vận động ở Tyler, bang Texas, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance thông báo chính quyền đang phối hợp với Tập đoàn Delek US Holdings để áp dụng Đạo luật Sản xuất Quốc phòng (DPA), chính thức mở rộng công suất nhà máy lọc dầu Tyler.

Ông Vance nhấn mạnh: "Chúng tôi muốn nhà máy này sản xuất thêm hàng triệu gallon nhiên liệu thương mại và nhiên liệu tiêu chuẩn quân sự ngoài năng lượng hiện có. Động thái này sẽ giúp chi phí di chuyển của người dân thấp hơn và đảm bảo nguồn cung năng lượng tin cậy hơn"

Đạo luật DPA trao cho Tổng thống Mỹ các quyền hạn đặc biệt để điều phối và thúc đẩy sản xuất công nghiệp phục vụ mục tiêu an ninh quốc gia. Nhà máy Tyler tại Texas hiện xử lý khoảng 74.000 thùng dầu thô mỗi ngày.

Động thái này nằm trong chuỗi biện pháp của Nhà Trắng nhằm hạ nhiệt giá năng lượng trước cuộc Bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11- thời điểm chi phí sinh hoạt trở thành mối quan tâm hàng đầu của cử tri Mỹ. Dữ liệu từ Hiệp hội Ô tô Mỹ (AAA) cho thấy giá xăng và dầu diesel trung bình tại Mỹ hiện vẫn duy trì ở mức cao, lần lượt là 4,34 USD và 6,28 USD mỗi gallon. Trước đó, chính quyền Mỹ cũng đã ban hành giấy phép đặc biệt nới lỏng hạn chế đối với dầu diesel có nguồn gốc từ Nga nhằm bơm thêm nguồn cung ra thị trường.

Dù vậy, việc mở rộng công suất lọc dầu khó đem lại tác động tức thì. Các chuyên gia lưu ý những dự án như vậy đòi hỏi vốn lớn và có thể mất nhiều tháng, thậm chí nhiều năm để hoàn thành. Các lựa chọn của chính phủ chỉ bao gồm rót vốn để nâng công suất trong tương lai, tái khởi động nhà máy cũ hoặc xây mới hoàn toàn. Vì thế, hiệu quả của biện pháp này trong việc hạ giá nhiên liệu trước bầu cử vẫn chưa rõ ràng.

Động thái của Washington diễn ra khi thị trường diesel toàn cầu đối mặt tình trạng thiếu hụt kéo dài. Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) ngày 14/10 cảnh báo nguồn cung diesel có thể tiếp tục căng thẳng đến năm 2027, do xung đột tại Trung Đông và sự sụt giảm xuất khẩu từ Nga. Theo IEA, nguồn cung các sản phẩm dầu từ hai khu vực này giảm khoảng 1,3 triệu thùng/ngày trong tháng 9, khiến lượng dự trữ toàn cầu tiếp tục suy giảm.