Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ tấn công chợ Giáng sinh ở Magdeburg, Đức, ngày 21/12/2024. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, Chính phủ Mỹ vừa phát đi khuyến cáo an ninh đối với công dân đang sinh sống hoặc có kế hoạch du lịch châu Âu trong mùa lễ cuối năm 2026, cảnh báo nguy cơ tấn công khủng bố tại các địa điểm công cộng đông người, đặc biệt là hội chợ Giáng sinh, khu du lịch và trung tâm thương mại.

Các Đại sứ quán Mỹ tại London (Anh), Berlin (Đức) và Madrid (Tây Ban Nha) phổ biến khuyến cáo ngày 16/11, trong khi Đại sứ quán tại Rome (Italy) đưa ra thông báo tương tự vào ngày 18/11.

Nhà chức trách cảnh báo các tổ chức khủng bố hoặc cá nhân cực đoan có thể tiến hành tấn công mà không báo trước, nhằm vào chợ phiên, đầu mối giao thông, trung tâm mua sắm, cơ sở tôn giáo và những nơi tập trung đông người.

Công dân Mỹ được khuyến cáo giữ thái độ kín đáo, thường xuyên quan sát môi trường xung quanh, bảo quản tài sản cá nhân và tuân thủ hướng dẫn của cảnh sát, lực lượng cứu hộ địa phương.

Ngoài ra, du khách cần tránh các cuộc biểu tình, khu vực có đông cảnh sát hoạt động và theo dõi tin tức địa phương để ứng phó với nguy cơ đình công, gián đoạn giao thông.

Bộ Ngoại giao Mỹ cũng khuyến nghị công dân duy trì liên lạc với gia đình, bạn bè và đăng ký chương trình Smart Traveler Enrollment Program (STEP) để nhận thông báo an ninh, khuyến cáo khẩn cấp từ các cơ quan đại diện Mỹ ở nước ngoài.

Các cảnh báo được đưa ra sau một số diễn biến an ninh gần đây tại châu Âu. Tuần trước, công dân Mỹ tại Dublin (Ireland) được khuyến cáo tránh đám đông và chuẩn bị ứng phó với gián đoạn giao thông trong thời gian cảnh sát triển khai chiến dịch bảo vệ an ninh quy mô lớn.

Tại Krakow (Ba Lan), du khách được khuyên tránh Quảng trường Chợ Chính sau vụ nổ súng ngày 7/11 khiến 6 người thiệt mạng và 15 người bị thương.

Hiện giới chức các nước châu Âu nêu trên chưa bình luận về động thái của Mỹ./.