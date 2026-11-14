Mỹ khuyến cáo chủ xe BMW đỗ ngoài trời vì nguy cơ cháy xe khi đã tắt máy

Ngày 13/11, Cơ quan An toàn giao thông đường bộ Quốc gia Mỹ (NHTSA) vừa cho biết, BMW tại Bắc Mỹ đã phát thông báo triệu hồi 720.796 xe do lỗi có thể gây cháy khi phương tiện đang đỗ và đã tắt máy. Đáng chú ý, nhiều mẫu xe trong diện ảnh hưởng từng được triệu hồi vào năm 2024 liên quan đến sự cố ở bơm nước.

NHTSA thông tin, đầu nối điện trên bơm nước có thể không được bịt kín đúng cách, khiến nước xâm nhập và tiếp xúc với các bộ phận điện. Tình trạng này có thể gây đoản mạch, làm tăng nguy cơ cháy xe.

Cơ quan này cho biết BMW vẫn đang nỗ lực khắc phục sự cố. Tuy nhiên, sau khi các xe được sửa chữa theo chương trình triệu hồi năm 2024, nhà sản xuất đã ghi nhận 10 vụ cháy có khả năng liên quan đến lỗi nói trên.

Mỹ khuyến cáo chủ xe BMW đỗ ngoài trời vì nguy cơ cháy xe. Ảnh: BMW Group

Do đó, NHTSA tiếp tục đưa ra khuyến cáo chủ xe không đỗ phương tiện trong gara hoặc gần công trình, phương tiện khác cho đến khi được sửa chữa hoàn tất.

Các mẫu xe nằm trong diện cảnh báo gồm BMW 3 Series đời 2012-2016, 5 Series đời 2012-2016, X1 đời 2012-2015, Z4 đời 2012-2016, X3 đời 2013-2017 và X4 đời 2015-2018.

Ngoài ra, danh sách còn có các phiên bản BMW 2 Series Coupe đời 2014-2016, 2 Series Convertible đời 2015-2016; 3 Series Sportswagon đời 2014-2016; 328xi Gran Turismo đời 2014-2016; 4 Series Convertible và Coupe đời 2014-2016; 4 Series Gran Coupe đời 2015-2016 cùng X5 xDrive40e đời 2016-2018.

Việc một số xe từng được triệu hồi và sửa chữa nhưng vẫn ghi nhận nguy cơ cháy cho thấy quá trình khắc phục lỗi kỹ thuật cần được kiểm tra chặt chẽ. Chủ sở hữu các mẫu xe thuộc diện ảnh hưởng cần liên hệ đại lý BMW để xác định tình trạng phương tiện và thực hiện sửa chữa theo hướng dẫn của hãng.

Theo NHTSA