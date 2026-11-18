Cuộc không kích diễn ra sau khi Iran phóng nhiều máy bay không người lái (UAV) nhằm vào căn cứ không quân Sheikh Isa ở miền nam Bahrain.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) và Bộ Quốc phòng Bahrain cho biết các hệ thống phòng không đã đánh chặn toàn bộ UAV của Iran, không gây thiệt hại về người hay tài sản của Mỹ.

CENTCOM tuyên bố "nhiều máy bay không người lái tấn công một chiều của Iran do IRGC phóng hôm nay hướng về phía Bahrain đã bị đánh chặn mà không gây ra bất kỳ thiệt hại nào cho thiết bị của Mỹ hay làm thương vong nhân sự Mỹ".

Khu vực bị tấn công trên trên đảo Qeshm, thuộc eo biển Hormuz. Video: X/sentdefender

Lực lượng Vũ trang Bahrain cũng khẳng định đã "đối đầu, đánh chặn và phá hủy một số cuộc tấn công không kích hiểm hóc của Iran hôm nay… trước khi chúng có thể đạt được mục tiêu".

Trong khi đó, truyền thông nhà nước Iran dẫn lời Ahmad Nafisi, quan chức tỉnh Hormozgan, cho biết cuộc không kích của Mỹ vào đảo Qeshm không ảnh hưởng đến khu dân cư, cơ sở thương mại hay hạ tầng dân sự.

"Đòn tấn công của Mỹ vào các vị trí trên đảo Qeshm không gây ra thiệt hại nào cho các khu vực dân cư, thương mại hay hạ tầng", ông nói, đồng thời khẳng định tình hình trên đảo vẫn trong tầm kiểm soát.

Đây là lần thứ ba Iran tấn công các mục tiêu quân sự Mỹ tại Bahrain trong vòng 5 ngày, sau những đợt tập kích hôm 13 và 15/11. Trang tin Sepah của IRGC tuyên bố lực lượng này đã tiến hành "một chiến dịch chính xác... nhắm vào hệ thống radar do lực lượng Mỹ vận hành tại Căn cứ Không quân Sheikh Isa ở Bahrain", nhằm đáp trả các vụ UAV Mỹ xâm nhập không phận Iran.