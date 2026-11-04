Mỹ không kích đảo Qeshm khi vẫn lạc quan về chấm dứt xung đột với Iran

Theo tờ The Wall Street Journal, vụ không kích được tiến hành vào đêm 2-11, giờ địa phương (tức sáng 3-11, giờ Hà Nội). Một quan chức Mỹ cho biết, vụ tấn công nhắm vào Qeshm, hòn đảo nằm ở cửa eo biển Hormuz, nơi có địa điểm phóng tên lửa ngầm lớn cũng như một nhà máy khử muối của Iran. Hãng tin Reuters nhận định, đây là vụ tấn công mới nhất trong một loạt cuộc không kích hạn chế mà Washington tiến hành trong những tuần gần đây. Các cuộc tấn công được tiến hành ở quy mô nhỏ và cũng nhằm tránh phát đi tín hiệu rằng Mỹ có ý định nối lại chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm vào Iran. Bộ chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) chưa đưa ra phản hồi ngay lập tức trước đề nghị bình luận.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran trình diễn kỹ thuật leo dây trong lễ khánh thành trung tâm huấn luyện quân sự ở thủ đô Tehran, ngày 2-11. Ảnh: AP

Trong khi đó, theo hãng thông tấn nhà nước Iran (IRNA), một số vụ nổ đã xảy ra trên đảo Qeshm. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tiết lộ với IRNA rằng, họ đã bắn hạ một máy bay không người lái MQ-9 của Mỹ đêm 2-11, trên bầu trời phía Đông eo biển Hormuz.

Phản ứng trước cuộc tấn công trên của Mỹ, ngày 3-11, người phát ngôn quân đội Iran, tướng Mohammad Akraminia, cho biết nước này sẽ đáp trả ngay lập tức và trên quy mô lớn hơn trước nếu Mỹ tiến hành cuộc tấn công mới. Tướng Akraminia cảnh báo, trong trường hợp chiến tranh tái diễn, phạm vi xung đột có thể vượt ra ngoài khu vực Tây Á. Ông nhấn mạnh, các lực lượng vũ trang Iran đang cập nhật cơ sở dữ liệu mục tiêu theo chỉ đạo của lãnh tụ tối cao Mojtaba Khamenei. Theo tướng Akraminia, các cơ sở quân sự, trang thiết bị, binh sĩ và lợi ích của Mỹ ở bất kỳ nơi nào trong tầm tấn công đều có thể trở thành mục tiêu đáp trả.

Cùng ngày, hãng thông tấn bán chính thức Tasnim của Iran dẫn lời Chủ tịch Quốc hội nước này Mohammad Bagher Ghalibaf khẳng định, nước Cộng hòa Hồi giáo đang ở mức sẵn sàng phòng thủ cao nhất. Ông Ghalibaf cho biết, Tehran đã đưa ra phản hồi mà ông mô tả là “mạnh mẽ và hợp lý” đối với phía Mỹ, đồng thời cho rằng bước đi tiếp theo nhằm ngăn ngừa chiến tranh hiện phụ thuộc vào Washington.

Đáng chú ý, vụ không kích đảo Qeshm của Mỹ diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington không có ý định tấn công Tehran trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ diễn ra vào ngày 3-11, giờ địa phương. Tổng thống Donald Trump còn bày tỏ tin tưởng Iran và Mỹ có thể đạt được một thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột tại Trung Đông.

Phát biểu với báo giới tại căn cứ không quân Andrews gần Washington một ngày trước đó, Phó tổng thống Mỹ JD Vance thông tin, các cuộc tham vấn giữa Mỹ và Iran đã đạt được “một số tiến triển” nhằm chấm dứt xung đột. Ông Vance nhấn mạnh, cả Tổng thống Mỹ và ông đều cảm thấy lạc quan về triển vọng đạt được một thỏa thuận thông qua đàm phán, đồng thời sẽ tiếp tục nỗ lực trong vấn đề này. Tuy nhiên, ông Vance cũng lưu ý tình hình khó đoán định và Tổng thống Donald Trump không loại trừ khả năng nối lại các cuộc tấn công nhằm vào Iran trong tương lai, cũng như áp dụng các biện pháp khác đối với nước Cộng hòa Hồi giáo này.

Trong khi đó, các nỗ lực ngoại giao đang được đẩy mạnh với vai trò trung gian của Qatar nhằm ngăn giao tranh tái diễn sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ở Mỹ. Tối 2-11, các nhà trung gian Qatar đến Tehran để đàm phán về bản dự thảo thỏa thuận Mỹ-Iran đã được thương lượng trong 8 ngày qua. Một quan chức cấp cao của Iran ngày 3-11 nhấn mạnh, các điều kiện của Tehran phải được đáp ứng nếu Mỹ muốn eo biển Hormuz được mở lại. Đồng thời các cuộc đàm phán hạt nhân chỉ có thể bắt đầu sau đó và Tehran sẽ không chấp nhận “những yêu cầu quá đáng” của Washington. Tuy nhiên, quan chức này cũng nhận định, Tehran và Washington vẫn còn cách xa thỏa thuận chấm dứt chiến tranh.