Mỹ không kích cơ sở phòng không Iran

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Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 3/11 xác nhận quận đội nước này đã tiến hành một cuộc tấn công nhằm vào cơ sở phòng không của Iran, song cho hay đây chỉ là hoạt động quân sự quy mô nhỏ, không phải là một chiến dịch mới.

Trả lời Fox News, Tổng thống Trump cho biết Mỹ đã theo dõi quá trình xây dựng cơ sở phòng không này trong khoảng hai tháng và tiến hành tập kích ngay sau khi công trình hoàn thành.

Ông Trump tuyên bố cuộc tấn công diễn ra với quy mô hạn chế và không nhằm mở rộng xung đột với Tehran.

Trước đó, truyền thông Mỹ dẫn lời giới chức nước này xác nhận đã tiến hành không kích đảo Qeshm của Iran hôm 2/11 (giờ địa phương). Một quan chức Mỹ giấu tên nói rằng, đợt không kích chỉ mang tính chất phòng vệ, nhằm đối phó với mối đe dọa từ hệ thống tên lửa đất đối không của Iran đối với các phương tiện quân sự Mỹ. Trong khi đó, có thông tin cho biết cuộc tấn công diễn ra sau khi lực lượng Iran tấn công một máy bay Mỹ.

Phía Iran cũng thông báo về nhiều tiếng nổ trên đảo Qeshm, song chưa cung cấp thông tin cụ thể, hay thông báo về mức độ thiệt hại.

Diễn biến trên xảy ra trong bối cảnh Washington và Tehran vẫn duy trì các kênh ngoại giao gián tiếp nhằm hạ nhiệt căng thẳng.

Được biết, sau vòng đàm phán tại Doha do Qatar làm trung gian, phía Iran ngày 2/11 khẳng định các kênh ngoại giao vẫn được duy trì và những đề xuất nhằm thu hẹp bất đồng giữa hai bên vẫn đang được xem xét.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Qalibaf, người đồng thời dẫn đầu phái đoàn đàm phán, nhấn mạnh rằng Washington cần có trách nhiệm ngăn chặn nguy cơ tái diễn xung đột.

Giá dầu thế giới giảm khoảng 1% trong phiên giao dịch ngày 3/11, xuống mức thấp nhất trong gần 4 tuần, khi thị trường cân nhắc triển vọng đàm phán nhằm chấm dứt xung đột tại Ukraine và Iran, trong bối cảnh những lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung vẫn hiện hữu.