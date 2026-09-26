Mỹ không đưa tên lửa Patriot vào gói viện trợ 400 triệu USD cho Ukraine?

Hệ thống tên lửa phòng không Patriot của Mỹ. Ảnh tư liệu: PAP/TTXVN phát

Theo các nguồn tin, Chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã cam kết giải ngân khoản 400 triệu USD viện trợ quân sự cho Ukraine trước khi năm tài chính hiện tại của Mỹ kết thúc vào ngày 30/9.

Số viện trợ này dự kiến được chuyển cho Kiev vào tháng 10/2029, gồm nhiều loại vũ khí và phụ tùng dành cho xe bọc thép. Tuy nhiên, một nguồn tin cho biết số trang thiết bị quân sự này “không bao gồm tên lửa Patriot” mà Ukraine đề nghịcung cấp.

Hồi tháng 7, truyền thông phương Tây đưa tin chính quyền Washington đã thông báo với Quốc hội về kế hoạch hoàn tất việc chuyển khoản viện trợ quân sự trị giá 400 triệu USD đã được các nghị sĩ phê chuẩn cho Kiev, trong khoảng thời gian từ đầu tháng 10/2028 đến cuối tháng 9/2029. Khi đó, chính quyền Mỹ cũng cho biết có thể mất nhiều năm để số trang thiết bị này đến tay lực lượng Ukraine.

Lầu Năm Góc từng nhiều lần trì hoãn các chuyến chuyển giao vũ khí cho Ukraine do lo ngại nguồn dự trữ của Mỹ xuống quá thấp. Các nghị sĩ Mỹ bày tỏ không hài lòng với tiến độ này, cho rằng quá chậm đối với một cuộc xung đột đang diễn ra. Vấn đề cũng nhiều lần được đề cập tại các phiên điều trần của Quốc hội.

Trước đó, Thượng nghị sĩ Dick Durbin, thành viên đảng Dân chủ bang Illinois, cho biết Nhà Trắng từ chối chuyển khoản viện trợ 400 triệu USD cho Kiev, mặc dù khoản tiền này đã được Quốc hội thông qua.

Nguồn cung tên lửa Patriot trên toàn cầu đã chịu sức ép do các cuộc xung đột tại Iran và Ukraine, trong khi Kiev liên tục đề nghị Washington cung cấp thêm loại tên lửa đánh chặn này.

Trong những tháng gần đây, Tổng thống Trump có những động thái thể hiện lập trường tích cực hơn đối với Ukraine. Ông đã phê duyệt đề xuất cấp phép để Ukraine sản xuất tên lửa đánh chặn Patriot và ký dự luật trừng phạt Nga.

Tuần này, ông Trump đã gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York. Sau cuộc gặp, ông Zelensky cho biết hai bên đã thảo luận các nỗ lực chấm dứt cuộc chiến với Nga, trong đó có khả năng thiết lập lệnh ngừng bắn song phương đối với các mục tiêu liên quan đến năng lượng.

Ukraine là nước nhận viện trợ nước ngoài của Mỹ lớn nhất kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt vào tháng 2/2022. Tuy nhiên, sau khi ông Trump trở lại Nhà Trắng và đảng Cộng hòa giành quyền kiểm soát cả hai viện Quốc hội vào tháng 1/2025, mức độ cam kết của Mỹ đối với Kiev đã trở thành vấn đề được đặt dấu hỏi.