Mỹ không có đề xuất và kế hoạch bán vũ khí cho Trung Quốc

Trả lời phóng viên tại Nhà Trắng ngày 28/9, tổng thống Donald Trump cho biết, ông chưa từng nghe về việc mình đề nghị Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình mua vũ khí Mỹ. Khi được hỏi về phát biểu của Đại sứ David Perdue, ông Trump nói sẽ phải trao đổi lại với đại sứ về vấn đề này. Tổng thống Mỹ cho rằng Trung Quốc có thể quan tâm đến việc mua trang thiết bị quân sự của Mỹ, song nhấn mạnh hai bên không thảo luận về vấn đề này trong chuyến thăm của ông Tập tới Washington.

Trước đó, trong cuộc trả lời phỏng vấn Fox News, Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc David Perdue cho hay, Tổng thống Trump từng trực tiếp hỏi ông Tập liệu Trung Quốc có muốn mua một số vũ khí Mỹ hay không trong chuyến thăm cấp nhà nước của nhà lãnh đạo Trung Quốc tới Nhà Trắng tuần trước. Theo ông Perdue, Tổng thống Trump đưa ra vấn đề này trong bối cảnh Trung Quốc bày tỏ quan ngại về các thương vụ bán vũ khí của Mỹ cho Đài Loan. Đại sứ Mỹ cho biết Washington vẫn duy trì trao đổi về các thương vụ quốc phòng khác và vấn đề bán vũ khí thường được hai nhà lãnh đạo đề cập trong các cuộc gặp.

Tuy nhiên, một quan chức Mỹ tiết lộ rằng, Washington “không hề có kế hoạch bán vũ khí cho Trung Quốc”. Bộ Ngoại giao Mỹ, cũng khẳng định luật pháp Mỹ cấm bán vũ khí cho Trung Quốc và “hoàn toàn không có bất kỳ đề xuất hay kế hoạch nào” về việc này.

Hiện phía Trung Quốc không trực tiếp xác nhận hoặc phủ nhận thông tin liên quan đến đề xuất được cho là của Tổng thống Trump. Khi được hỏi về vấn đề này ngày 28/9, người phát ngôn bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn chỉ cho biết, Bắc Kinh luôn tăng cường năng lực quốc phòng dựa trên nhu cầu thực tế và kiên định duy trì hòa bình, ổn định trên thế giới, đồng thời nhấn mạnh Trung Quốc sẵn sàng phối hợp với Mỹ triển khai những thoả thuận quan trọng mà lãnh đạo hai nước đạt được trong chuyến thăm Mỹ mới đây của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.