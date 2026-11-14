Mỹ khôi phục hoạt động hàng không sau lệnh ngừng bay trên toàn quốc

Theo đài CNN, FAA tối 13/11 (giờ địa phương) đã thông báo dỡ bỏ lệnh ngừng bay trên toàn nước Mỹ sau khoảng 4 giờ công bố. Tuy nhiên, hành khách vẫn sẽ phải đối mặt với tình trạng các chuyến bay bị chậm hoặc hủy cũng như phải xếp hàng chờ hàng giờ để lên máy bay. Giới chức liên bang nhấn mạnh sẽ cần thời gian để các sân bay và hãng hàng không khôi phục hoạt động hết công suất.

Bộ trưởng Giao thông Mỹ Sean Duffy xác nhận không phận của đất nước đã được mở lại, đồng thời cảm ơn Tổng thống Donald Trump vì đã theo dõi sát sao tình hình.

"Tổng thống hiểu rất rõ vấn đề. Ông ấy đã nói về việc hệ thống này cũ kỹ đến mức nào, các chính quyền tiền nhiệm đã thất bại ra sao và ông ấy muốn khắc phục hệ thống kiểm soát không lưu của Mỹ như thế nào để đưa hệ thống này trở thành tốt nhất thế giới", ông Duffy nói.

Bộ trưởng Duffy cảnh báo hoạt động đi lại bằng đường hàng không sẽ tiếp tục bị gián đoạn nếu hệ thống không được nâng cấp. Ông đã nhiều lần kêu gọi Quốc hội Mỹ hành động để thông qua dự luật cấp thêm ngân sách nhằm cải thiện các hệ thống này.

Hàng loạt chuyến bay tại Mỹ bị hủy vì sự cố với hệ thống liên lạc. Ảnh: NYT

"Chúng ta từng gặp sự cố tương tự ở New York khi các nhà lãnh đạo thế giới bay đến dự cuộc họp của Liên Hợp Quốc. Một vấn đề tương tự đã xảy ra. Chúng ta cũng từng gặp sự cố ở Newark. Sự việc đã xảy ra 2 lần. Còn phải xảy ra bao nhiêu lần nữa thì quốc hội mới cấp ngân sách để khắc phục?", ông Duffy bày tỏ.

Trước đó, Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Markwayne Mullin tuyên bố "không có cuộc tấn công mạng nào" và "sự việc này không liên quan đến Microsoft". Ông Mullin nói sự cố hệ thống bắt nguồn từ việc tích hợp công nghệ mới vào hạ tầng hiện có, khiến hệ thống cũ không thể đáp ứng và rơi vào tình trạng quá tải.

Theo nguồn tin của kênh CBS, một bản cập nhật phần mềm trên mạng liên lạc tư nhân kết nối các cơ sở kiểm soát không lưu trên khắp nước Mỹ đã khiến hệ thống buộc phải khởi động lại và gặp sự cố, dẫn đến tình trạng gián đoạn liên lạc trên phạm vi toàn quốc. Mạng lưới này do công ty L3Harris Technologies vận hành.

Theo dữ liệu từ chuyên trang theo dõi chuyến bay FlightAware, sự cố trên đã khiến hơn 10.000 chuyến bay tại Mỹ bị chậm và hơn 2.000 chuyến bị hủy.