Mỹ khôi phục hoạt động Đại sứ quán tại Venezuela

Quang cảnh thủ đô Caracas, Venezuela. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ Latinh, ngày 24/10, Đại sứ quán Mỹ tại Venezuela thông báo toàn bộ nhân viên cơ quan này đã trở lại làm việc tại Caracas.

Đại biện lâm thời Mỹ tại Venezuela John M. Barrett cho biết cơ quan đại diện ngoại giao Mỹ đã cung cấp đầy đủ dịch vụ cho công dân nước này và sẽ tiếp tục mở rộng các dịch vụ lãnh sự.

Theo ông Barrett, việc tăng cường hiện diện ngoại giao giúp Washington trực tiếp hỗ trợ người dân Venezuela, thúc đẩy ổn định, khôi phục các dịch vụ thiết yếu, đặc biệt là điện và y tế, đồng thời thu hút đầu tư, tạo việc làm và thúc đẩy phục hồi kinh tế.

Những động thái trên nằm trong kế hoạch ba giai đoạn của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump, hướng tới ổn định tình hình, hòa giải dân tộc và tổ chức bầu cử mới.

Kế hoạch được đưa ra sau chiến dịch quân sự của Mỹ tại Caracas hồi tháng 1/2026, dẫn đến việc bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro và khiến hơn 100 người thiệt mạng.

Mỹ cho biết tiến trình hòa giải cần do chính người Venezuela chủ trì, hướng tới ổn định chính trị lâu dài./.