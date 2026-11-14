Mỹ khôi phục hoạt động bay, họp báo nêu nguyên nhân sự cố

Theo Reuters ngày 14/11, FAA đã dỡ bỏ lệnh đình chỉ cất cánh trên toàn quốc, cho phép các hãng hàng không từng bước nối lại hoạt động bay sau hơn 4 giờ gián đoạn.

Phát biểu tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng, Bộ trưởng Giao thông Mỹ Sean Duffy cho biết sự cố bắt đầu vào khoảng 15h36 ngày 13/11 (giờ địa phương), khi các trung tâm kiểm soát không lưu ghi nhận tình trạng bất ổn trong hệ thống radar và thông tin liên lạc.

Bộ trưởng Giao thông Mỹ Sean Duffy. Ảnh: Reuters

Theo ông Duffy, hệ thống viễn thông sử dụng công nghệ ghép kênh phân chia theo thời gian (TDM), vốn đã vận hành nhiều thập kỷ, gặp tình trạng quá tải dữ liệu tại các thiết bị chuyển mạch và định tuyến. Điều này khiến thông tin truyền qua hệ thống không nhất quán, ảnh hưởng tới khả năng giám sát và điều phối các chuyến bay.

Bộ trưởng Giao thông Mỹ nhấn mạnh hệ thống radar và liên lạc không bị ngắt hoàn toàn, nhưng tình trạng gián đoạn từng lúc có thể ảnh hưởng tới khả năng liên lạc tức thời giữa kiểm soát viên không lưu và phi công. Vì lý do an toàn, FAA quyết định đình chỉ hoạt động cất cánh trên phạm vi toàn quốc.

Trước đó, Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Markwayne Mullin thông tin rằng các cơ quan chức năng chưa phát hiện bằng chứng cho thấy hệ thống bị tấn công mạng.

Được biết, tại thời điểm xảy ra sự cố, hơn 3.500 máy bay đang hoạt động trên không phận Mỹ. Các chuyến bay đang trên không được phép tiếp tục hạ cánh theo quy trình an toàn, trong khi phần lớn máy bay chưa cất cánh phải chờ tại sân bay.

Theo dữ liệu được Reuters dẫn lại, hơn 4.700 chuyến bay bị hủy và khoảng 10.000 chuyến bị hoãn trong ngày 13/11. Hàng trăm chuyến bay phải chuyển hướng, khiến nhiều hành khách mắc kẹt tại các sân bay lớn, từ New York, Boston đến Chicago, Los Angeles và Seattle.

Truyền thông Mỹ cho biết, các hãng hàng không Mỹ sẽ không phải bồi thường cho những hành khách bị mắc kẹt do sự cố, bởi nguyên nhân xuất phát từ hệ thống của FAA, không thuộc trách nhiệm của các hãng.

Mặc dù lệnh đình chỉ cất cánh đã được dỡ bỏ, hoạt động hàng không Mỹ chưa thể lập tức trở lại bình thường. Theo Reuters, việc khôi phục lịch trình có thể kéo dài nhiều ngày do hàng nghìn chuyến bay bị gián đoạn, khiến máy bay và tổ bay không còn ở đúng vị trí theo kế hoạch. Các hãng hàng không đang xử lý lượng lớn chuyến bay bị hoãn, hủy và bố trí lại hoạt động khai thác.