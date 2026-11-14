Mỹ khôi phục các chuyến bay sau sự cố hệ thống kiểm soát không lưu

Bộ trưởng Giao thông Vận tải Mỹ Sean Duffy cho biết hoạt động bay sẽ được khôi phục từ từ. "Liệu điều đó có nghĩa là mọi chuyến bay sẽ cất cánh ngay bây giờ? Quá trình này sẽ diễn ra chậm chạp. Vì vậy, nếu bạn đang ở sân bay, hãy kiểm tra lại với hãng hàng không của mình", ông nói tại Nhà Trắng.

Sự cố bắt đầu lúc 15h36 ngày 13/11, khi hệ thống radar và liên lạc tại các trung tâm kiểm soát không lưu hoạt động không ổn định. FAA sau đó yêu cầu dừng toàn bộ chuyến bay xuất phát "vì lý do an toàn". Thời điểm đó, hơn 3.500 máy bay đang hoạt động trên bầu trời Mỹ. Nhờ các quy trình ứng phó khẩn cấp, toàn bộ máy bay đều hạ cánh an toàn.

Mạng lưới hàng không Mỹ sau lệnh đình chỉ bay nhìn từ bản đồ. Video: X/crimetimechron

Theo các trang theo dõi chuyến bay, hơn 6.000 chuyến bay bị hủy và 8.600-15.000 chuyến bị hoãn trong ngày 13/11, ảnh hưởng đến hàng triệu hành khách. Các sân bay lớn tại New York, Boston, Atlanta, Los Angeles và Miami đều ghi nhận tình trạng ùn tắc.

Ông Duffy cho biết hệ thống kiểm soát không lưu đã lỗi thời, khiến các bộ định tuyến quá tải dữ liệu và truyền thông tin không nhất quán. Các hãng Delta Air Lines, United Airlines và American Airlines có thể mất nhiều ngày để điều phối lại máy bay và phi hành đoàn, khiến tình trạng gián đoạn kéo dài đến cuối tuần.

Các báo cáo sơ bộ cho thấy sự cố bắt nguồn từ mạng viễn thông tư nhân FTI do tập đoàn L3Harris vận hành, vốn kết nối các trung tâm kiểm soát không lưu. Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Markwayne Mullin khẳng định chưa có dấu hiệu phá hoại hay tấn công mạng.

"Cho đến nay không có dấu hiệu nào cho thấy đây là một hành động phá hoại đối với chúng ta. Đây chỉ là một sự cố gián đoạn viễn thông", ông Mullin nói. FBI và Cơ quan An ninh mạng và Hạ tầng (CISA) đang điều tra khả năng một bản cập nhật phần mềm hoặc bản vá bảo mật gần đây gây quá tải cho thiết bị phần cứng cũ.

Sự cố được đánh giá là một trong những lần hiếm hoi Mỹ phải dừng toàn bộ chuyến bay trên cả nước, tương tự lệnh đình chỉ sau vụ khủng bố ngày 11/9/2001. Vụ việc cũng phơi bày tình trạng xuống cấp của hạ tầng hàng không, khi hơn một nửa hệ thống kiểm soát không lưu bị đánh giá không thể duy trì ổn định.