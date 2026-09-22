Mỹ khởi động cơ chế mới với hai đồng minh châu Á

Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Hyun, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và Ngoại trưởng Nhật Bản Motegi Toshimitsu tại phiên họp bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc lần thứ 81 tại thành phố New York (Mỹ) ngày 21/9. Ảnh: Reuters.

Ngày 21/9, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, Ngoại trưởng Nhật Bản Motegi Toshimitsu và Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Hyun đã công bố sáng kiến sau cuộc gặp bên lề kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York.

Theo tuyên bố chung do Bộ Ngoại giao Mỹ công bố, ba chính phủ cam kết phản đối các hình thức “cưỡng ép kinh tế” và những “chính sách, thông lệ phi thị trường” dẫn tới tình trạng dư thừa công suất công nghiệp gây tổn hại, làm méo mó thị trường. Ba nước cũng phản đối các hạn chế xuất khẩu mang tính tùy tiện, có nguy cơ làm gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu, theo SCMP.

Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc đồng thời nhất trí củng cố cơ chế cảnh báo sớm về chuỗi cung ứng vốn đã được ba nước thiết lập.

Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến gặp Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi vào ngày 22/9, hai ngày trước cuộc hội đàm với ông Tập tại Nhà Trắng. Đây là cơ hội để Tokyo trực tiếp truyền đạt những ưu tiên của mình tới Tổng thống Mỹ trước thềm cuộc gặp Mỹ - Trung.

Bà Takaichi từng gặp ông Trump tại Nhà Trắng hồi tháng 3, chưa đầy hai tháng trước khi Tổng thống Mỹ tới Bắc Kinh hội đàm với ông Tập. Sau cuộc gặp hồi tháng 5, ông Trump tiếp tục điện đàm với Thủ tướng Nhật Bản và cung cấp cho bà thông tin chi tiết về cuộc trao đổi với nhà lãnh đạo Trung Quốc.

Ông Tập dự kiến tới Mỹ vào ngày 23/9 trong chuyến thăm cấp nhà nước kéo dài 3 ngày. Thương mại, trí tuệ nhân tạo cùng nhiều vấn đề kinh tế và an ninh khác được dự báo sẽ chiếm vị trí đáng kể trong chương trình hội đàm với ông Trump, theo CNN.

Tuyên bố chung cũng kêu gọi Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc tăng cường hợp tác trong lĩnh vực bán dẫn và bảo vệ tốt hơn các công nghệ quan trọng, mới nổi, trong đó có trí tuệ nhân tạo, công nghệ lượng tử, hạ tầng số và công nghệ sinh học.

Ba chính phủ cho biết sẽ “phối hợp củng cố hệ sinh thái công nghệ tiên tiến và khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng”, đồng thời bày tỏ mong muốn mở rộng hợp tác giữa các phòng thí nghiệm quốc gia.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Washington và Bắc Kinh cũng đang tiến hành các cuộc đàm phán kinh tế trước thềm hội nghị thượng đỉnh Trump - Tập.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent và Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer đã gặp Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong tại New York cuối tuần qua để thảo luận về những kết quả có thể đạt được tại hội nghị thượng đỉnh, trong đó có thương mại và trí tuệ nhân tạo, Reuters cho biết.