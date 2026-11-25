Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: IRNA/TTXVN phát

Tuy nhiên, các chuyên gia ngành khoáng sản cho rằng mục tiêu này khó đạt được do Trung Quốc đã dành hơn 20 năm xây dựng hệ thống khai thác, tinh luyện và sản xuất đất hiếm có quy mô hàng đầu thế giới.

Phát biểu tại hội nghị các nhà lãnh đạo Bộ Tứ (Quad) ở Manila (Philippines) vào tuần trước, ông Trump cho biết ngành sản xuất đất hiếm của Mỹ đang phát triển mạnh và Washington có thể sớm bảo đảm nguồn cung trong nước. Tuy nhiên, một số nhà phân tích nhận định tuyên bố này mang tính chính trị nhiều hơn là mục tiêu công nghiệp có thể hoàn thành trong thời gian ngắn.

Năm 2025, sản lượng khai thác đất hiếm của Mỹ tăng 12%, đạt khoảng 51.000 tấn. Dù vậy, nước này vẫn phụ thuộc đáng kể vào nguồn nhập khẩu từ Trung Quốc, đặc biệt là các nguyên liệu đã qua chế biến và đất hiếm nặng phục vụ những ngành công nghiệp công nghệ cao, trong đó có quốc phòng.

Ông Jack Lifton thuộc Viện Khoáng sản Thiết yếu cho rằng Mỹ sẽ gặp nhiều khó khăn để đạt năng lực tương đương Trung Quốc, ngay cả trong vòng 10 năm. Những trở ngại chính gồm thiếu cơ sở tinh luyện, năng lực sản xuất các sản phẩm ở khâu sau của chuỗi cung ứng còn hạn chế và chính sách phát triển công nghiệp chưa bảo đảm tính liên tục. Theo ông, tăng sản lượng khai thác quặng không đồng nghĩa với tự chủ nguồn cung nếu thiếu năng lực chế biến nguyên liệu thành sản phẩm sử dụng được.

Trong khi đó, ông David Abraham thuộc Materium Strata nhận định mở rộng khai thác mới chỉ giải quyết một phần vấn đề. Mỹ cần phát triển năng lực sản xuất trong nước và bảo đảm nhu cầu tiêu thụ ổn định từ các ngành như xe điện và năng lượng tái tạo để duy trì hiệu quả đầu tư.

Đất hiếm tiếp tục là một trong những vấn đề gây căng thẳng thương mại giữa Washington và Bắc Kinh. Các biện pháp hạn chế xuất khẩu của Trung Quốc từng gây gián đoạn hoạt động của nhiều nhà sản xuất toàn cầu, trong khi lượng hàng cung cấp cho Mỹ vẫn thấp hơn kỳ vọng của Washington, bất chấp hai bên đã đạt thỏa thuận thương mại tạm thời.

Chính quyền Tổng thống Trump đã cam kết đầu tư hàng tỷ USD vào các dự án khai thác khoáng sản và thúc đẩy hợp tác với các đồng minh nhằm đa dạng hóa nguồn cung. Trong khuôn khổ Bộ Tứ, các nước cũng xúc tiến chương trình hợp tác khoáng sản thiết yếu trị giá 20 tỷ USD để phát triển các chuỗi cung ứng thay thế.

Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo chính sách thuế nhập khẩu của Mỹ đối với các đối tác thương mại có thể gây trở ngại cho nỗ lực hợp tác này. Theo giới phân tích, giảm phụ thuộc vào Trung Quốc đòi hỏi quá trình đầu tư dài hạn, mở rộng năng lực tinh luyện và sản xuất, đồng thời tăng cường phối hợp với các quốc gia đối tác, chứ không chỉ dựa vào việc nâng sản lượng khai thác trong nước.