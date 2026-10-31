Mỹ khẳng định còn thời gian đàm phán với Iran

Phát biểu tại Nhà Trắng, ông Trump cho biết Iran vẫn mong muốn tiếp tục đàm phán và duy trì liên lạc với Mỹ. Nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh Washington không chịu sức ép phải đạt được thỏa thuận ngay lập tức.

Đề cập đến xung đột với Iran, Tổng thống Trump cho rằng đây không phải cuộc chiến thông thường. Ông đồng thời khẳng định Mỹ đã chi khoản tiền lớn để loại bỏ mối đe dọa hạt nhân từ Iran và cho rằng mục tiêu này đã đạt được.

Trong khi đó, Qatar đang tăng cường vai trò trung gian hòa giải. Cùng ngày 30/10, một phái đoàn Qatar đã tới Iran nhằm thúc đẩy tiến trình đàm phán.

Tuy nhiên, Washington và Tehran vẫn còn nhiều bất đồng về các điều kiện tiến tới thỏa thuận, tập trung vào chương trình hạt nhân, vấn đề phong tỏa hàng hải và các biện pháp trừng phạt kinh tế.

R.G