Mỹ kêu gọi Trung Quốc thực thi đầy đủ thỏa thuận thương mại

Quan chức tài chính Mỹ cho rằng Mỹ sẽ đánh giá chặt chẽ việc Trung Quốc thực thi thỏa thuận. (Nguồn: UAnews)

Thông cáo của Bộ Tài chính Mỹ cho biết, trong cuộc điện đàm với Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent và Đại diện Thương mại Jamieson Greer đã nhấn mạnh “tầm quan trọng của việc Trung Quốc thực thi đầy đủ và ngay lập tức các cam kết của mình”, đồng thời nêu bật “những quan ngại về các hành động gần đây của Bắc Kinh”. Bộ trưởng Bessent cho rằng tiến trình hợp tác tiếp theo phụ thuộc vào các kết quả cụ thể và Mỹ sẽ đánh giá chặt chẽ việc Trung Quốc thực thi thỏa thuận.

Thỏa thuận thương mại này được thống nhất tại cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào tháng 10/2025 bên lề Hội nghị Cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) tại Busan (Hàn Quốc), giúp hạ nhiệt cuộc chiến thuế quan giữa hai siêu cường.

Theo nội dung cam kết, Bắc Kinh đồng ý mua đậu tương của Mỹ trong giai đoạn từ nay đến năm 2028, tạm dừng ban hành các biện pháp kiểm soát xuất khẩu mới đối với khoáng sản đất hiếm và cấp giấy phép xuất khẩu chung cho mặt hàng này.

Thỏa thuận ban đầu có hiệu lực một năm, nhưng hai bên đã nhất trí gia hạn lệnh ngừng xung đột thương mại đến ngày 10/1/2027 nhân chuyến thăm Nhà Trắng của nhà lãnh đạo Trung Quốc vào tháng 9 vừa qua.

(theo AFP)