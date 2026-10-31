Mỹ kêu gọi G20 phối hợp ứng phó các thách thức kinh tế toàn cầu

Quốc kỳ các nền kinh tế thành viên dự Hội nghị thượng đỉnh G20. Ảnh tư liệu: POS-KUPANG.COM/TTXVN

Phát biểu tại phiên khai mạc, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio kêu gọi các thành viên tăng cường phối hợp nhằm ứng phó những thách thức nghiêm trọng đối với trật tự kinh tế toàn cầu.

Ông Rubio nhận định thế giới đang đối mặt với nhiều cuộc khủng hoảng kinh tế và địa chính trị đan xen, gây sức ép lên nguồn cung năng lượng, thị trường lương thực, chuỗi cung ứng, thương mại và tự do hàng hải. Ngoại trưởng Mỹ nhấn mạnh các nền kinh tế thành viên cần chung tay củng cố khả năng tự cường và duy trì sự ổn định của thị trường.

Diễn ra trong 2 ngày 30 và 31-10, hội nghị tập trung thảo luận tác động của các cuộc khủng hoảng địa chính trị đối với kinh tế toàn cầu, đặc biệt là những nguy cơ liên quan đến an ninh năng lượng, an ninh lương thực, tự do hàng hải và chuỗi cung ứng hàng hóa.

Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, cuộc họp cấp ngoại trưởng sẽ tạo nền tảng chuẩn bị cho Hội nghị Thượng đỉnh G20, đồng thời định hình các nội dung thảo luận về chương trình nghị sự kinh tế giữa lãnh đạo các nền kinh tế thành viên.

Hội nghị Thượng đỉnh G20 năm 2026 dự kiến diễn ra trong 2 ngày 14 và 15-12 tại khu nghỉ dưỡng Trump National Doral, gần thành phố Miami, bang Florida (Mỹ).