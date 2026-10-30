Mỹ kêu gọi G20 phối hợp ứng phó các thách thức kinh tế toàn cầu

Quốc kỳ các nền kinh tế thành viên dự Hội nghị thượng đỉnh Nhóm Các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20). Ảnh tư liệu: POS-KUPANG.COM/TTXVN

Phát biểu tại phiên khai mạc, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã kêu gọi G20 tăng cường phối hợp hành động nhằm giải quyết các "mối đe dọa nghiêm trọng" đối với nền tảng trật tự kinh tế toàn cầu. Ông Rubio nhận định thế giới đang đối mặt với hàng loạt cuộc khủng hoảng kinh tế và địa chính trị đan xen, dẫn đến những gián đoạn và áp lực mới đối với nguồn cung năng lượng, thị trường lương thực, chuỗi cung ứng toàn cầu, hoạt động thương mại cũng như tự do hàng hải. Người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ nhấn mạnh các thành viên G20 cần chung tay củng cố năng lực tự cường kinh tế và bảo vệ tính ổn định của các thị trường.

Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao G20 diễn ra trong hai ngày 30-31/10 dưới sự giám sát an ninh nghiêm ngặt. Lực lượng chức năng sở tại đã phong tỏa các tuyến phố xung quanh địa điểm tổ chức, phân luồng giao thông và bố trí các lối tiếp cận riêng biệt cho đoàn xe của các phái đoàn quốc tế nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho sự kiện.

Chương trình nghị sự của hội nghị dự kiến tập trung vào tác động của các cuộc khủng hoảng địa chính trị đối với kinh tế toàn cầu, trong đó có những nguy cơ đối với tự do hàng hải, an ninh năng lượng, an ninh lương thực và các chuỗi cung ứng hàng hóa. Washington nhấn mạnh an ninh toàn cầu và thịnh vượng kinh tế có mối quan hệ chặt chẽ, do đó cần được xem xét đồng thời trong quá trình hợp tác giữa các thành viên G20.

Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, hội nghị cấp ngoại trưởng sẽ tạo nền tảng cho Hội nghị Thượng đỉnh G20 sắp tới, đồng thời chuẩn bị các nội dung thảo luận về chương trình nghị sự kinh tế rộng lớn hơn giữa lãnh đạo các nền kinh tế thành viên.

Theo kế hoạch, Hội nghị thượng đỉnh G20 năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 14-15/12 tới tại khu nghỉ dưỡng Trump National Doral gần thành phố Miami, bang Florida (Mỹ).