Mỹ kêu gọi chi 50 tỷ USD hiện đại hóa hệ thống không lưu
Bộ trưởng Giao thông Mỹ Sean Duffy vừa lên tiếng kêu gọi Quốc hội nước này phê duyệt gói ngân sách 50 tỷ USD Mỹ nhằm hiện đại hóa toàn diện hệ thống kiểm soát không lưu. Tuyên bố trên được đưa ra ngay sau khi một sự cố kỹ thuật nghiêm trọng buộc toàn bộ các sân bay trên khắp nước Mỹ phải tạm dừng hoạt động cất cánh trong nhiều giờ liền.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/my-keu-goi-chi-50-ty-usd-hien-dai-hoa-he-thong-khong-luu-24626111422405972.htm