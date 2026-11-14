Mỹ kêu gọi chi 50 tỷ USD hiện đại hóa hệ thống không lưu

Theo phóng viên TTXVN tại LHQ, ngày 13/11 các quan chức ứng phó của Liên hợp quốc cho biết dịch Ebola tại CHDC Congo vẫn đang tiếp tục lan rộng trong bối cảnh các nhóm vũ trang liên tục tiến hành các cuộc tấn công đẫm máu nhắm vào thường dân và lực lượng y tế tuyến đầu, gây cản trở nghiêm trọng nỗ lực ứng phó với dịch.