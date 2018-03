Mỹ kéo dài tình trạng khẩn cấp quốc gia đối với tấn công mạng

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 27/3, Tổng thống Donald Trump đã thông báo kéo dài tình trạng khẩn cấp quốc gia đối với các hoạt động tấn công mạng nguy hại và khẳng định đây tiếp tục là một mối đe dọa lớn đối với an ninh quốc gia.

Tổng thống Donald Trump. Ảnh: UPI/ YONHAP/ TTXVN

Thông báo cho biết những hoạt động tấn công mạng tiếp tục là một mối đe dọa bất thường, nghiêm trọng đối với an ninh quốc gia, chính sách đối ngoại và nền kinh tế của Mỹ. Vì lý do này, tình trạng khẩn cấp quốc gia được tuyên bố vào ngày 1/4/2015 sẽ tiếp tục có hiệu lực sau ngày 1/4/2018, thời điểm tình trạng khẩn cấp này sẽ hết hiệu lực theo kế hoạch.

Thông báo cũng nêu rõ những hoạt động tấn công mạng của các cá nhân và tổ chức ở Mỹ hay nước ngoài đang trở nên ngày một thường xuyên hơn và nghiêm trọng hơn, với những kẻ tấn công đến từ cả trong và ngoài nước Mỹ.

Mỹ đang đẩy mạnh cuộc chiến an ninh mạng trong bối cảnh các vụ tấn công mạng nhằm vào các cơ quan chính phủ Mỹ ngày càng gia tăng và tinh vi hơn. Hồi tháng 5/2017, chỉ vài tháng sau khi nhậm chức, Tổng thống Trump đã ký sắc lệnh hành chính nhằm tăng cường an ninh mạng chính phủ và bảo vệ các cơ sở hạ tầng trọng yếu của Mỹ trước các cuộc tấn công mạng. Hồi cuối tháng 2, Nhà Trắng công bố báo cáo thống kê thiệt hại do tấn công mạng tại Mỹ vào năm 2016 lên tới khoảng 57-109 tỷ USD, đồng thời cảnh báo tác động liên đới trong nền kinh tế nếu một số lĩnh vực nhất định bị ảnh hưởng.

Tình trạng khẩn cấp không gian mạng lần đầu tiên do cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama tuyên bố 3 năm trước.

