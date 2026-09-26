Mỹ - Iraq chuyển trọng tâm hợp tác từ quân sự sang kinh tế

Thủ tướng Iraq Ali al-Zaidi. Ảnh: Anadolu Agency/TTXVN

Theo Văn phòng Thủ tướng Iraq, cuộc gặp diễn ra bên lề khóa họp thứ 81 Đại hội đồng Liên hợp quốc tại New York, trong đó hai nhà lãnh đạo trao đổi về hợp tác chính trị, kinh tế, đầu tư, cùng tình hình Trung Đông và các nỗ lực củng cố an ninh khu vực.

Mỹ và Iraq đang hướng tới chuyển quan hệ song phương sang giai đoạn mới, trong đó hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư được đặt ở vị trí ngày càng quan trọng. Baghdad đang kêu gọi doanh nghiệp Mỹ đầu tư vào dầu khí, điện, cơ sở hạ tầng và công nghiệp nhằm đa dạng hóa nền kinh tế.

Về an ninh, Washington ủng hộ nỗ lực của Chính phủ Iraq nhằm đưa vũ khí của các nhóm vũ trang ngoài quân đội chính quy về dưới sự kiểm soát của nhà nước. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết Washington ủng hộ nỗ lực của Chính phủ Iraq trong vấn đề này, song thừa nhận đây là một quá trình phức tạp.

Cuộc gặp diễn ra trước thời điểm lực lượng còn lại của liên quân dự kiến rút khỏi Iraq vào ngày 30/9.

Thủ tướng al-Zaidi cũng dự cuộc họp do Tổng thống Trump chủ trì với lãnh đạo một số nước Trung Đông, thảo luận về các phương án hậu xung đột, bảo vệ tuyến thương mại, chuỗi cung ứng và tăng cường ổn định khu vực.