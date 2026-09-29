Mỹ - Iran tiếp tục thương lượng về Hormuz, ông Trump cân nhắc nới lỏng trừng phạt

Các nỗ lực ngoại giao nhằm nối lại đàm phán giữa Mỹ và Iran tiếp tục được thúc đẩy trong ngày 28/9, khi Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi gặp các bên trung gian để thảo luận một phương án sửa đổi liên quan việc mở lại eo biển Hormuz.

Về phía Mỹ, Tổng thống Donald Trump được cho là đang cân nhắc nới lỏng một phần trừng phạt và giải phóng một số tài sản Iran bị phong tỏa nếu Tehran có những bước đi cụ thể trong vấn đề hạt nhân.

Hãng thông tấn Iran ISNA cho hay, không có đại diện Mỹ tham dự cuộc gặp của ông Araghchi với các bên trung gian tại New York.

Phía Qatar dự kiến tiến hành các cuộc gặp riêng với Ngoại trưởng Iran và người đại diện Mỹ trong ngày 28 hoặc 29/9, tập trung vào phiên bản sửa đổi của kế hoạch 7 ngày mà Tehran đưa ra bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.

Đề xuất ban đầu của Iran yêu cầu Mỹ giải phóng tài sản bị phong tỏa, nới trừng phạt dầu mỏ và chấm dứt phong tỏa các cảng Iran, sau đó Tehran sẽ khôi phục hoạt động hàng hải bình thường qua eo biển Hormuz trong vòng 7 ngày và nối lại đàm phán về một thỏa thuận cuối cùng.

Tuy nhiên, Tổng thống Trump đã ngay lập tức bác đề xuất của Iran, song các bên trung gian vẫn tiếp tục tìm kiếm một công thức mới.

Các cuộc tiếp xúc thực tế vẫn tiếp diễn và dự thảo đang được thảo luận bao gồm việc mở lại eo biển Hormuz, dỡ bỏ phong tỏa của Mỹ và sau đó xử lý vấn đề trừng phạt. Washington cũng yêu cầu Tehran có nhượng bộ đối với chương trình hạt nhân, trong đó có vấn đề tiếp cận của các thanh sát viên.

Một tín hiệu đáng chú ý khác là khả năng Washington sử dụng các biện pháp kinh tế để thúc đẩy tiến trình.

Theo tờ Axios của Mỹ, ông Trump đang cân nhắc nới lỏng trừng phạt ở mức hạn chế và giải phóng một phần tài sản Iran bị phong tỏa nếu Tehran chứng minh nước này "nghiêm túc" hướng tới một thỏa thuận và thể hiện sự linh hoạt về vấn đề hạt nhân.

Được biết, Iran hiện vẫn giữ thái độ thận trọng. Truyền thông nhà nước Iran cho biết phái đoàn nước này tại New York không có kế hoạch tiến hành thêm cuộc đàm phán trực tiếp hoặc gián tiếp nào với Mỹ, nhưng việc ông Araghchi tiếp tục gặp các nhà trung gian cho thấy kênh trao đổi thông qua Qatar vẫn được duy trì.

Các diễn biến mới nhất cho thấy khả năng đạt thỏa thuận phụ thuộc đáng kể vào việc hai bên có tìm được công thức trao đổi và trình tự nhượng bộ mà cả Washington và Tehran có thể chấp nhận hay không.