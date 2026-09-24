Mỹ - Iran tăng tốc ngoại giao tại New York, hé lộ cơ hội tháo gỡ bế tắc?

Toàn cảnh Hội nghị Thượng đỉnh Tương lai tại Trụ sở Liên hợp quốc ngày 22/9.

Mỹ và Iran đã tiến hành cuộc đàm phán gián tiếp kéo dài 3 giờ. Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và ông Jared Kushner đã gặp Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi, trong cuộc gặp mà Tổng thống Trump mô tả là "rất tốt đẹp và hiệu quả". Tổng thống Trump cũng gặp các nhà lãnh đạo Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC), trong bối cảnh các quan chức cấp cao khu vực thảo luận đề xuất của Qatar về một khuôn khổ an ninh chung giữa Iran và các quốc gia vùng Vịnh.

Sáng 23/9, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã tới New York, và có bài phát biểu tại kỳ họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc.

Cùng ngày, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới Washington D.C., nơi ông sẽ gặp riêng Tổng thống Trump. Đây là chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên của ông Tập Cận Bình tới Mỹ trong gần một thập kỷ.

Giới phân tích nhận định rằng, những động thái ngoại giao trên đều hướng tới một mục tiêu chung: đưa Mỹ và Iran trở lại bàn đàm phán.

Cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Iran Araghchi với hai đặc phái viên Mỹ nhằm truyền đạt tới Washington những điều kiện mới nhất của Tehran để hướng tới mục tiêu chấm dứt xung đột, sau khi bản ghi nhớ (MoU) hồi tháng 6 đã đổ vỡ.

Trên thực tế, các chuyên gia cho rằng kỳ vọng đạt được một thỏa thuận thực chất ngay trong tuần này là không thực tế. Những nỗ lực ngoại giao kể trên vẫn chưa xóa bỏ được bất đồng cốt lõi về các yêu cầu của Iran. Tờ Al Arabiya dẫn một nguồn tin Mỹ tham dự cuộc họp với phái đoàn Iran cho biết Washington đã bác bỏ yêu cầu dỡ bỏ phong tỏa của Tehran.

Bà Sanam Vakil, Giám đốc Chương trình Trung Đông và Bắc Phi tại Chatham House nói: "Tôi hoài nghi về khả năng một thỏa thuận đột phá có thể đạt được trong tuần này. Tuy nhiên, những hiểu biết chung có thể giúp xây dựng lòng tin và tạo nền tảng để nối lại các nỗ lực ngoại giao".

Giá dầu thế giới hôm nay duy trì gần mức thấp nhất trong hơn hai tuần qua khi nguồn cung dầu thô từ khu vực vùng Vịnh được cải thiện, qua đó gây sức ép lên thị trường. Tuy nhiên, biên lợi nhuận lọc dầu diesel đã tăng lên mức cao kỷ lục do lo ngại Mỹ có thể áp dụng các biện pháp hạn chế xuất khẩu diesel.