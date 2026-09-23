Mỹ-Iran đàm phán trực tiếp, Tổng thống Donald Trump nói hiệu quả song vẫn cảnh báo một hành động

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, các đặc phái viên của ông có cuộc gặp hiệu quả với đại diện Iran. (Nguồn: Getty Images)

Phát biểu tại cuộc gặp đa phương với các nước thành viên Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) bên lề kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, các đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner đã có “cuộc gặp hiệu quả” với các đại diện Iran.

Tổng thống Mỹ cho biết, ông nhận thấy động lực thúc đẩy hai bên đạt thỏa thuận đang gia tăng và tiếp tục bày tỏ kỳ vọng cuộc xung đột với Iran có thể kết thúc thông qua một thỏa thuận trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ.

Theo ông Trump, mục tiêu chủ yếu của Mỹ trong cuộc xung đột là ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân, đồng thời khẳng định các cơ sở hạt nhân của Iran đã bị phá hủy. Ông cũng đề cập cơ sở hạt nhân của Iran được gọi là Pickaxe Mountain, nói rằng chưa phát hiện nhiều hoạt động tại khu vực này, song nhấn mạnh Mỹ có thể tấn công địa điểm này nếu phát hiện hoạt động đáng kể.

Ông cho rằng, tình hình liên quan Iran có thể kết thúc sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ vào tháng 11, hoặc thậm chí sớm hơn và xung đột cuối cùng sẽ dẫn tới một trong hai khả năng: đạt được thỏa thuận hoặc giao tranh nhanh chóng chấm dứt.

Cuộc gặp do ông Trump chủ trì có sự tham dự của đại diện 6 nước GCC, gồm Saudi Arabia, Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), Qatar, Bahrain, Kuwait và Oman, cùng các quan chức cấp cao từ Jordan, Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ, Iraq, Lebanon và Syria. Israel và Iran không có đại diện tham dự cuộc họp.