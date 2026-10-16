Mỹ hủy kế hoạch phát trực tiếp vụ xử tử kẻ xả súng tại căn cứ Fort Hood

Nidal Malik Hasan trong bức ảnh do nhà chức trách Mỹ công bố năm 2012. Ảnh: Văn phòng cảnh sát trưởng hạt Bell

Theo báo The Guardian, trong bài đăng trên mạng xã hội hôm 15/10, ông Trump cho rằng việc phát sóng vụ xử tử “có thể là biện pháp răn đe mạnh mẽ cho thế giới thấy cách nước Mỹ xử lý những kẻ khủng bố và những kẻ cặn bã như Hasan”. Tuy nhiên, ông cho biết “nhiều người rất tốt và có thiện chí không muốn xem cảnh người này chết qua phát trực tuyến hay bất kỳ phương tiện hình ảnh nào khác”.

“Hắn vẫn sẽ bị hành quyết theo kế hoạch bằng hình thức xử bắn nhưng sự kiện này sẽ không được phát trực tiếp”, ông Trump nói thêm. “Tuy nhiên, gia đình trực hệ của các nạn nhân có thể trực tiếp chứng kiến vụ xử tử nếu họ muốn”.

Hasan bị liệt từ thắt lưng trở xuống sau khi trúng đạn của lực lượng hành pháp trong vụ xả súng tại căn cứ Fort Hood. Hiện tên này phải sử dụng xe lăn.

Tuần trước, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth tuyên bố vụ xử tử Hasan sẽ được tổ chức công khai vào ngày 3/12/2026. Đây sẽ là vụ hành quyết quân sự đầu tiên của Mỹ trong hơn 60 năm và nếu được phát sóng công khai, đây sẽ là lần đầu tiên trong lịch sử nước này một vụ xử tử như vậy được truyền hình trực tiếp.

Trong tuyên bố gửi báo The Guardian hôm 15/10, người phát ngôn Lầu Năm Góc cho biết ông Trump và ông Hegseth đã “trao đổi về quyết định không phát trực tiếp vụ xử tử Hasan” trước khi Tổng thống Mỹ công bố thông tin. Người phát ngôn nói thêm rằng ông Hegseth “ủng hộ quyết định của Tổng thống và hai người hoàn toàn thống nhất về vấn đề này”.

Trong cuộc phỏng vấn hôm 8/10, ông Hegseth bày tỏ ủng hộ việc xử tử công khai với lý do “mọi người cần hiểu rằng những hành vi như vậy sẽ phải gánh chịu hậu quả nghiêm trọng”.

Tuy nhiên, kể từ đó, chính quyền ông Trump đã phải đối mặt với làn sóng chỉ trích rộng khắp. Nhiều nghị sĩ Mỹ thuộc cả hai đảng đã lên tiếng phản đối thông báo trên và kêu gọi ông Hegseth xem xét lại quyết định.