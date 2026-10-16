Mỹ hủy kế hoạch phát trực tiếp vụ thi hành án tử hình cựu bác sĩ

Ngày 15/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo hủy bỏ kế hoạch phát sóng trực tiếp vụ thi hành án tử hình đối với Nidal Malik Hasan. Đây là cựu thiếu tá kiêm bác sĩ tâm thần quân đội Mỹ, kẻ đã xả súng tàn sát 13 người và làm 32 người khác bị thương tại căn cứ quân sự Fort Hood (bang Texas) vào ngày 5/11/2009.

Quyết định này đảo ngược đề xuất trước đó của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth. Hôm 8/10, ông Hegseth từng đề xuất công khai phát sóng vụ thi hành án nhằm tạo tính răn đe. Dù việc phát sóng bị hủy, bản án đối với Hasan vẫn sẽ được thực thi theo đúng kế hoạch vào ngày 3/12 tại căn cứ Fort Hood.

Nidal Hasan. Ảnh: Văn phòng Cảnh sát trưởng Quận Bell

Trên nền tảng Truth Social, Tổng thống Trump giải thích về quyết định mới: "Tôi từng nghĩ việc phát trực tiếp án hành quyết sẽ là một biện pháp răn đe mạnh mẽ, để thế giới chứng kiến cách nước Mỹ xử lý những kẻ khủng bố và cặn bã như Hasan. Tuy nhiên, nhiều người tốt và thiện chí lại không muốn nhìn hắn chết qua sóng trực tiếp hay qua bất kỳ thiết bị màn hình nào".

Dù vậy, ông Trump khẳng định Hasan vẫn sẽ phải đền tội trước đội súng bắn. Thân nhân của các nạn nhân vẫn được phép đến hiện trường để trực tiếp chứng kiến buổi thi hành án, bởi theo Tổng thống, "Họ xứng đáng được nhìn thấy công lý!".

Nhân sự việc này, ông Trump cũng lên tiếng chỉ trích chính quyền cựu Tổng thống Barack Obama vì những lỗ hổng tình báo. Trước vụ xả súng năm 2009, Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) từng chặn được các email trao đổi giữa Hasan và giáo sĩ Hồi giáo cực đoan Anwar al-Awlaki, nhưng lại đánh giá những thông điệp này không cấu thành mối đe dọa.

Quyết định rút lại kế hoạch của Nhà Trắng được đưa ra sau khi làn sóng phản đối dữ dội bùng nổ từ cả hai đảng chính trị, các nhà lãnh đạo tôn giáo và tổ chức quốc tế.

Theo kết quả cuộc thăm dò dư luận toàn quốc do The Washington Post, ABC News và Ipsos thực hiện, có tới 80% người Mỹ phản đối việc phát sóng trực tiếp án tử hình của Hasan. Tỷ lệ phản đối ghi nhận 91% ở cử tri Đảng Dân chủ, 83% ở cử tri độc lập và 64% ở cử tri Đảng Cộng hòa.

Ngay cả Phó Tổng thống JD Vance cũng bày tỏ sự hoài nghi đối với ý tưởng này và tuyên bố ông sẽ không theo dõi nếu sự việc được phát sóng. Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson cảnh báo hình ảnh quay cảnh thi hành án có thể bị các tổ chức cực đoan lợi dụng làm công cụ tuyên truyền khủng bố.

Nếu được thực hiện vào ngày 3/12, đây sẽ là vụ thi hành án tử hình đầu tiên của quân đội Mỹ kể từ năm 1961 và là vụ xử tử bằng đội súng bắn đầu tiên của lực lượng vũ trang nước này kể từ năm 1945.