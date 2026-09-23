Mỹ hủy hàng trăm nghìn gói bảo hiểm Obamacare

Người dân Mỹ trên đường phố New York. Ảnh: Reuters

Obamacare là tên gọi phổ biến của Đạo luật Chăm sóc Sức khỏe Giá cả phải chăng (ACA), được Tổng thống Barack Obama ký năm 2010. Chương trình giúp người dân tiếp cận các gói bảo hiểm tư nhân với một phần chi phí được chính phủ hỗ trợ, căn cứ vào thu nhập và quy mô hộ gia đình.

Phó Tổng thống JD Vance ngày 22-9 cho biết việc hủy các gói bảo hiểm nằm trong chiến dịch chống gian lận của chính quyền, dự kiến giúp tiết kiệm khoảng 2,2 tỷ USD tiền trợ cấp từ ngân sách.

Theo Trung tâm Dịch vụ Medicare và Medicaid (CMS), các trường hợp bị hủy chủ yếu liên quan đến hồ sơ chưa xác minh được giấy tờ về quốc tịch, tình trạng nhập cư hoặc có dấu hiệu đăng ký không đúng quy định. Cơ quan này sẽ tiếp tục rà soát 419.000-450.000 người để xác định họ có cư trú hợp pháp tại Mỹ và đáp ứng điều kiện thu nhập để nhận trợ cấp hay không.

Phó Tổng thống JD Vance cho biết nhóm bị hủy gồm cả những người được xác định là không có thật và những người thực sự tồn tại nhưng không đủ điều kiện. Một số trường hợp được môi giới đăng ký bảo hiểm mà người tham gia không hay biết.

Quản trị viên CMS Mehmet Oz cho biết một số hồ sơ bị xếp vào nhóm “ảo” vì người đăng ký được cho là không tồn tại hoặc không biết mình có bảo hiểm. Những người này chưa từng sử dụng dịch vụ y tế và không thể liên lạc dù cơ quan chức năng đã nhiều lần tìm cách xác minh.

CMS cũng đình chỉ hoạt động của 569 môi giới bị cáo buộc nộp hồ sơ đăng ký năm 2026 với số lượng bất thường và thiếu thông tin quan trọng, trong đó có số An sinh xã hội. Một số môi giới bị cáo buộc tự ý đăng ký hoặc thay đổi gói bảo hiểm cho khách hàng, sử dụng thông tin không chính xác để nhận hoa hồng.

Chính quyền Trump đồng thời tạm dừng đăng ký mới đối với môi giới Obamacare trên toàn quốc trong sáu tháng. Những môi giới chưa đăng ký hoạt động trong năm 2026 sẽ không được tham gia hệ thống đến ngày 1-2-2027.

Số người tham gia Obamacare tăng mạnh sau khi Đạo luật Kế hoạch Giải cứu Mỹ được thông qua năm 2021, khi các khoản trợ cấp được nâng lên để giảm chi phí bảo hiểm trong đại dịch COVID-19.

Báo cáo của Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ công bố tháng 6 cho biết gần một nửa số lượt đăng ký mới trong giai đoạn 2021-2024 bị nghi ngờ là không hợp lệ, thuộc nhóm người không có thật hoặc gian lận.

Hiện có khoảng 19,2 triệu người Mỹ tham gia Obamacare. CMS ước tính các trường hợp đăng ký không hợp lệ có thể khiến ngân sách liên bang chi sai tới 6,6 tỷ USD trong năm bảo hiểm 2026.

Việc siết hoạt động môi giới cũng gây lo ngại về khả năng tiếp cận bảo hiểm. Các chuyên gia cho rằng biện pháp này có thể khiến số người đăng ký giảm và ảnh hưởng các doanh nghiệp bảo hiểm vốn phụ thuộc vào môi giới, trong khi Hiệp hội Quốc gia các Chuyên gia Phúc lợi và Bảo hiểm đề nghị CMS áp dụng biện pháp kiểm soát có mục tiêu hơn.

(Tổng hợp)